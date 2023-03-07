Економіка

17:59 07.03.2023

Український ритейл відновив роботу 80% закритих на початку війни торговельних точок - Асоціація рітейлерів

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Український ритейл відновив роботу 80% закритих на початку війни торговельних точок - Асоціація рітейлерів

За рік після початку повномасштабних воєнних дій РФ на території України український ритейл відновив роботу 80% закритих у березні 2022 року торговельних точок, частка магазинів, що працюють, сьогодні становить 95%, свідчать дані опитування Асоціації рітейлерів України.

"Згідно з останнім опитуванням торговельних мереж - членів асоціації, за 12 місяців із 16,7 тис. торговельних об'єктів усієї галузі вже працюють 15,8 тис. Навесні приріст магазинів, які працюють, становив 5-6%, із середини літа стабілізувався на рівні 1-2%, пригальмував восени, а вже з кінця минулого року знову прискорився. Так, порівняно із груднем 2022 року наразі кількість магазинів, які не працюють, зменшилася на 2%", - ідеться в повідомленні на сайті асоціації.

Отже, до роботи повернулися 80% торговельних точок, закритих у березні минулого року. На сьогодні закритими через різні причини залишаються 914 магазинів, тоді як у березні минулого року їх кількість становила 4,4 тис. об'єктів.

За даними дослідження асоціації, загалом за рік кількість відкритих об'єктів збільшилася на 24%. Так, кількість заново відкритих продуктових магазинів за 12 місяців війни збільшилася на 17%, аптек - на 13%, торговельних об'єктів non-food-ритейлу - на 23%, магазинів ювелірних виробів - на 58%, побутової техніки та електроніки - на 29%, магазинів одягу - на 54%, будматеріалів - на 22%, АЗК - на 10%, розважальних центрів - на 79%.

Опитування проводилося серед сотні власників і СЕО підприємств, які є учасниками Асоціації рітейлерів, по всій Україні.

 

Теги: #ритейл #бізнес #торгівля

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