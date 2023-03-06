Фінляндія готова допомогти Україні із впровадженням системи моніторингу довкілля - Міндовкілля

Фінляндія готова допомогти Україні з оцінкою поточної системи моніторингу повітря та формуванням плану її модернізації, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (Мінприроди).

Крім того, зазначається, що під час онлайн зустрічі заступника міністра Олександра Краснолуцького з представниками Міністерства довкілля Фінляндії та Фінського метрологічного інституту, фінські партнери також висловили готовність допомогти із закупівлею станцій референтного рівня, запустити пілотні проєкти для оцінювання впливу війни на довкілля та сприяти розвитку системи супутникових спостережень.

Вони також заявили про готовність впровадити підходи дистанційних сенсорних систем моніторингу стану природних об'єктів.

"Учасники домовилися по кожному із напрямів створити відповідні робочі групи. Вони напрацюють перелік завдань для проєкту міжнародної технічної допомоги Україні, який профінансує уряд Фінляндії", - підсумували у відомстві.