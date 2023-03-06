Російські окупанти мають намір вивезти обладнання науково-технічного центру ЗАЕС у разі відступу

Російські атомники складають списки обладнання Науково-технічного центру на Запорізькій АЕС із метою його демонтажу та подальшого вивезення в разі відступу окупантів, повідомило держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" у телеграмі в понеділок.

"Оглядаючи будівлю НТЦ, рашисти, які приїхали на ЗАЕС як "фахівці атомної галузі", складали списки обладнання, яке "треба демонтувати" (читайте - вкрасти) з атомної станції в разі відступу", - зазначили в НАЕК.

Як поінформували в компанії, особливу увагу загарбників привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу "Енергоатома", створений на базі навчально-тренувального центру ЗАЕС.

"Це унікальний об'єкт, де атомники з багатьох країн світу на повномасштабних моделях обладнання й устаткування здобувають рідкісні практичні навички, необхідні для ремонту на атомних електростанціях та їх експлуатації", - пояснили в "Енергоатомі".

Свого часу значні кошти у створення цього центру інвестував не лише "Енергоатом" (500 млн грн), а і Європейський Союз (близько EUR13 млн), наголосили в НАЕК.