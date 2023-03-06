Економіка

14:32 06.03.2023

Стефанчук: Ми маємо запропонувати швидкий і прозорий механізм розгляду спорів в економічних відносинах

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Стефанчук: Ми маємо запропонувати швидкий і прозорий механізм розгляду спорів в економічних відносинах

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає за необхідне підготувати законодавчу основу для залучення інвестицій в Україну після війни.

"Після нашої перемоги розпочнеться відбудова нашої країни. І залучення інвестицій. Ми бачимо інтерес усього світу та потенційних інвесторів до України. І тому зараз наше завдання — підготувати законодавче підґрунтя, зміни правового регулювання економічних відносин... Ми маємо запропонувати на рівні держави швидкий, чесний і прозорий механізм розгляду спорів у всіх без винятку економічних відносинах", - написав Стефанчук у фейсбуці після круглого столу "Зміни в правовому регулюванні економічних відносин: перспективи та ризики" у Верховному Суді, в якому він узяв участь у понеділок.

За словами спікера, наразі у фокусі - оновлення матеріального інвестиційного законодавства, спрощення господарського процесуального законодавства для пришвидшення розгляду економічних спорів, пошук інших форм гарантування інвестору справедливого правосуддя.

"Серед ідей - поширення компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності на спори про захист іноземних інвестицій; запровадження іноземних юрисдикцій на інвестиційні спори; розвиток альтернативних способів вирішення спорів... Питання дискусійні. З одного боку лунають думки, що це сприятиме залученню інвестицій, а застосування іноземного права покращить їх захист. Але є і ризики, передусім у тлумаченні того, що може розглядатись як "інвестиція", та як за таких умов чітко визначити юрисдикцію відповідного суду", - розповів Стефанчук.

При цьому голова Верховної Ради наголосив: інвестиції ніколи не запрацюють без довіри до судової системи.

 

Теги: #відновлення #стефанчук

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