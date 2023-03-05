Імпорт е/е зі Словаччини на неділю підвищився, але залишається незначним

Імпорт електроенергії зі Словаччини на неділю підвищився в 1,4 раза - до 154 МВт-год на добу, з Молдови не здійснюється з 1 березня, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт зі Словаччини йде всі години доби на потужності по 6-7 МВт.

На неділю, як і на кілька попередніх днів, переріз зі Словаччини (виставляється 500 МВт на кожну годину) бронювали "Д.Трейдінг" (по 250 МВт на всі години) і "Августа" (по 10 МВт на всі години). Ця компанія також традиційно забронювала для імпорту е/е з Молдови 120 МВт перетину на кожну годину (загалом виставляється 800 МВт).

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-5 березня становить 927 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):