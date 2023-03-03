Шмигаль назвав шість елементів реформи митниці

Ситуацію на митниці можна суттєво покращити за рік, здійснивши шість основних кроків, серед них спільні бази з ЄС і спільні пункти пропуску, електронні черги, ротації, сканери та цифровізація, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в п'ятницю.

"Я маю чітке розуміння, що потрібно робити зараз державі на митниці, й ми власне на цьому шляху перебуваємо. Я його озвучував, там п'ять-шість кроків. Перший - входження в систему спільної бази даних з ЄС", - зазначив прем'єр.

Він пояснив, що це дасть змогу завантажити автомобіль у будь-якій точці Європи, взяти єдину митну декларацію і проїхати з нею транзитом через будь-який пункт пропуску в будь-яке місто в Україні та розмитнити за цією єдиною декларацією.

Шмигаль зазначив, що наразі Україна отримує доступ до окремих розділів цього реєстру, однак база митної вартості поки що залишається закритою.

"Зараз ми працюємо з Єврокомісією щодо політичного рішення про відкриття повного доступу до спільних реєстрів баз даних Європи, щоб на 99% унеможливити як елемент зловживання через митні механізми", - наголосив прем'єр-міністр.

Другим кроком він назвав збільшення кількості пунктів пропуску зі спільним контролем і зі спільними базами даними, оскільки наразі залишився тільки один такий пункт пропуску, побудований до Євро-2012 у Львівській області.

Третім елементом реформи, за словами Шмигаля, є ротація працівників. "Чому на митниці виникають спокуси? Тому що коли люди працюють довго на одному місці, виникає можливість бачити й домовлятися. Треба цю спокусу подолати", - зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що важливим нововведенням будуть сканери, оскільки вони необхідні для впровадження п'ятого елемента - ризикоорієнтованої системи, що дасть змогу знизити частку вантажів, які підпадають під митний і прикордонний контроль, до 7%. Надійним експортерам та імпортерам достатньо буде перевірки машини тільки на сканері, щоб підтвердити відсутність наркотиків або мігрантів, пояснив глава уряду.

Шостим елементом прем'єр назвав диджиталізацію, а саме впровадження електронної черги. За його словами, впроваджений експеримент з електронною чергою в пункті Краківець є вдалим, і тепер держава планує поширити його на всі пункти.

"Усі ці підходи я назвав би "Шість елементів реформи митниці". Вони всі прості, але практично виключать можливість узагалі корупційних впливів на митниці. Ми зараз над цим працюємо, є командне рішення. Це неможливо зробити за день або за місяць, але за рік можливо", - пояснив Шмигаль.

Говорячи про кадрові рішення, він зазначив, що формально Держмитслужба перебуває у сфері повноважень Мінфіну. "Але не хочу й не можу покладати відповідальність на міністра фінансів, тому що це питання спільної відповідальності урядової команди", - заявив прем'єр.