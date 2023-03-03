Економіка

18:10 03.03.2023

Шмигаль назвав шість елементів реформи митниці

2 хв читати
Шмигаль назвав шість елементів реформи митниці

Ситуацію на митниці можна суттєво покращити за рік, здійснивши шість основних кроків, серед них спільні бази з ЄС і спільні пункти пропуску, електронні черги, ротації, сканери та цифровізація, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в п'ятницю.

"Я маю чітке розуміння, що потрібно робити зараз державі на митниці, й ми власне на цьому шляху перебуваємо. Я його озвучував, там п'ять-шість кроків. Перший - входження в систему спільної бази даних з ЄС", - зазначив прем'єр.

Він пояснив, що це дасть змогу завантажити автомобіль у будь-якій точці Європи, взяти єдину митну декларацію і проїхати з нею транзитом через будь-який пункт пропуску в будь-яке місто в Україні та розмитнити за цією єдиною декларацією.

Шмигаль зазначив, що наразі Україна отримує доступ до окремих розділів цього реєстру, однак база митної вартості поки що залишається закритою.

"Зараз ми працюємо з Єврокомісією щодо політичного рішення про відкриття повного доступу до спільних реєстрів баз даних Європи, щоб на 99% унеможливити як елемент зловживання через митні механізми", - наголосив прем'єр-міністр.

Другим кроком він назвав збільшення кількості пунктів пропуску зі спільним контролем і зі спільними базами даними, оскільки наразі залишився тільки один такий пункт пропуску, побудований до Євро-2012 у Львівській області.

Третім елементом реформи, за словами Шмигаля, є ротація працівників. "Чому на митниці виникають спокуси? Тому що коли люди працюють довго на одному місці, виникає можливість бачити й домовлятися. Треба цю спокусу подолати", - зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що важливим нововведенням будуть сканери, оскільки вони необхідні для впровадження п'ятого елемента - ризикоорієнтованої системи, що дасть змогу знизити частку вантажів, які підпадають під митний і прикордонний контроль, до 7%. Надійним експортерам та імпортерам достатньо буде перевірки машини тільки на сканері, щоб підтвердити відсутність наркотиків або мігрантів, пояснив глава уряду.

Шостим елементом прем'єр назвав диджиталізацію, а саме впровадження електронної черги. За його словами, впроваджений експеримент з електронною чергою в пункті Краківець є вдалим, і тепер держава планує поширити його на всі пункти.

"Усі ці підходи я назвав би "Шість елементів реформи митниці". Вони всі прості, але практично виключать можливість узагалі корупційних впливів на митниці. Ми зараз над цим працюємо, є командне рішення. Це неможливо зробити за день або за місяць, але за рік можливо", - пояснив Шмигаль.

Говорячи про кадрові рішення, він зазначив, що формально Держмитслужба перебуває у сфері повноважень Мінфіну. "Але не хочу й не можу покладати відповідальність на міністра фінансів, тому що це питання спільної відповідальності урядової команди", - заявив прем'єр.

Теги: #митниця #реформування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 01.03.2023
Екскерівника Київської митниці, ймовірно причетного до розкрадання понад 40 млн грн, узято під варту з альтернативою у вигляді внесення застави в розмірі 27,2 млн грн - ДБР

Екскерівника Київської митниці, ймовірно причетного до розкрадання понад 40 млн грн, узято під варту з альтернативою у вигляді внесення застави в розмірі 27,2 млн грн - ДБР

19:57 27.02.2023
На кордоні з Польщею виявили 1,5 кг кокаїну

На кордоні з Польщею виявили 1,5 кг кокаїну

11:56 27.02.2023
ДБР на Львівській митниці викрило схему ввезення товарів "пустими фурами"

ДБР на Львівській митниці викрило схему ввезення товарів "пустими фурами"

19:23 25.02.2023
СБУ викрила начальника Одеської митної лабораторії на хабарництві

СБУ викрила начальника Одеської митної лабораторії на хабарництві

12:06 25.02.2023
СБУ викрила на хабарах начальника одеської митної лабораторії

СБУ викрила на хабарах начальника одеської митної лабораторії

12:23 14.02.2023
На Чернівецькій митниці вилучено російські автозапчастини, їх передадуть ЗСУ – ДБР

На Чернівецькій митниці вилучено російські автозапчастини, їх передадуть ЗСУ – ДБР

15:01 03.02.2023
Викрито митників у Чернівецькій та Одеській областях, які організували побори в десятки тисяч доларів

Викрито митників у Чернівецькій та Одеській областях, які організували побори в десятки тисяч доларів

16:04 01.02.2023
Кабмін призначив т.в.о. глави Держмитниці Звягінцева

Кабмін призначив т.в.о. глави Держмитниці Звягінцева

12:42 01.02.2023
За 2022 рік ДБР викрило на митниці злочини, які завдали державі збитків на майже 400 млн грн

За 2022 рік ДБР викрило на митниці злочини, які завдали державі збитків на майже 400 млн грн

16:18 12.01.2023
Держмитслужба у 2022 році передала ЗСУ конфісковані товари на 356,4 млн грн

Держмитслужба у 2022 році передала ЗСУ конфісковані товари на 356,4 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після індексації пенсій у березні їхній середній розмір становитиме понад 5 тис. грн - Шмигаль

Профіцит зведеного платіжного балансу Україна в січні становив $1,2 млрд – НБУ

"Укренерго" заявило про відсутність дефіциту потужності в енергосистемі 20-й день поспіль

Дефіцит держбюджету України у лютому-2023 зріс до 88,8 млрд грн - Мінфін

Місія МВФ щодо майбутньої програми з Україною працюватиме у Варшаві з 8 до 15 березня

ОСТАННЄ

АМУ просить Кабмін компенсувати з держбюджету підприємствам тепло- та водопостачання різницю у тарифах на загальну суму 36 млрд грн - Кличко

Після індексації пенсій у березні їхній середній розмір становитиме понад 5 тис. грн - Шмигаль

Лідери ЄБРР відвідали Львів для планування інвестицій на заході України

Держкомпанії у 2022 році компенсували в межах спецзобов'язань понад 300 млрд грн різниці в тарифах на е/е і газ для населення - прем'єр

Україна посилить фіззахист енергооб'єктів у межах підготовки до наступного ОЗП - прем'єр

Україна у 2022 році на 38% покрила видатки бюджету за допомогою партнерів, сподівається на "Фінансовий Рамштайн" у 2023 році - прем'єр

До уряду не надходило пропозицій, які стали б альтернативою єВідрядженню - Шмигаль

Профіцит зведеного платіжного балансу Україна в січні становив $1,2 млрд – НБУ

Україна планує залучити фахівців із США для консультування процесу корпоратизації "Енергоатому" – Міненерго

Аукціон ФДМ із продажу Білгород-Дністровського МТП не відбувся

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА