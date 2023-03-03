Після індексації пенсій у березні їхній середній розмір становитиме понад 5 тис. грн - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував збільшення середнього розміру пенсій в Україні до більше ніж 5 тис. грн після індексації в березні поточного року.

"Уперше розмір середньої пенсії перетне позначку в 5 тис. грн. На сьогодні це було 4,6 тис. грн, а з 1 березня ми проіндексуємо, і фактично середня пенсія в Україні буде понад 5 тис. грн", - сказав Шмигаль на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду в п'ятницю в Києві.

Прем'єр наголосив, що в держави вистачає коштів на здійснення такої індексації.

Як повідомлялося, індексація пенсій на 19,7% відбулася для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня.