Аукціон ФДМ із продажу Білгород-Дністровського МТП не відбувся

Призначений на 3 березня аукціон із продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту (МТП, Одеська обл.) зі стартовою ціною 187,57 млн грн не відбувся, повідомляють на сторінці порту в системі "Prozorro.Продажі".

Термін прийому заявок завершився 20:00 2 березня. Ймовірна причина зриву аукціону - відсутність щонайменше двох заявок.

Фонд держмайна (ФДМ) України поки що не коментує скасування аукціону.

Раніше у Фонді повідомляли, що порт збитковий. Водночас із 2022 року підприємство "відіграє важливу роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки як логістичний центр для портів на Дунаї". Як зазначав голова ФДМ Рустем Умєров, порт має великий потенціал для розвитку українського експорту і потребує інвестицій у розвиток.

За даними ФДМ, у 2019-2021 рр. чистий збиток Білгород-Дністровського морського торговельного порту становив приблизно 23,5-28,5 млн грн, у січні-вересні 2022 року - 2,9 млн грн. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019-дев'ять місяців 2022 року становив 80,8 млн грн, зокрема на експорт - 9,2 млн грн.

Загальна прострочена кредиторська заборгованість становить 104,6 млн грн, зокрема 13,66 млн грн - заборгованість із зарплати. Станом на 1 грудня 2022 року борг перед Державною податковою службою становив 59,6 млн грн, зокрема податковий борг сягав 57,9 млн грн, пеня - 1,7 млн грн.

Умовами продажу порту передбачено погашення протягом півроку заборгованості із зарплати та перед бюджетом у сумі, що складеться на дату переходу права власності на об'єкт приватизації. Крім того, протягом такого самого строку (шість місяців) не допускається звільнення співробітників приватизованого підприємства з ініціативи покупця або уповноважених ним органів, крім випадків вчинення співробітником дій, передбачених п.п. 3, 4, 7, 8 ч. 1 ст.ст. 40 і 41 Кодексу законів про працю.

Як повідомлялося, з 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх далі у вагонах. З травня підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції. За шість місяців роботи після відновлення діяльності обробка вантажів у МТП зросла у 100 разів порівняно з 2021 роком. Порт прийняв понад 10 тис. вантажних автомобілів і відвантажив залізницею 4 тис. вагонів, чим суттєво полегшив навантаження на дорожню інфраструктуру до портів "Ізмаїл" та "Рені". Всю продукцію було направлено на експорт.

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатишів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

На балансі порту значаться дев'ять суден портового флоту, 47 од. автомобільного та 4 од. залізничного транспорту, 18 портальних кранів і спеціальна техніка: 41 автонавантажувач, чотири екскаватори, три бульдозери, кран на пневмоходу, компресор. Частину майна порту (28 од., зокрема нерухоме майно, автотранспорт) передано в оренду з граничним терміном дії наявних договорів оренди до 6.09.2027 року. Порт має шість зареєстрованих земельних ділянок загальною площею 65,63 тис. га.

На балансі єдиного майнового комплексу розташоване майно, яке не підлягає приватизації: 6 од. транспортних засобів (передано ЗСУ), гуртожиток загальною площею 1,52 тис. кв. м, який розташований за адресою Одеська обл., Білгород-Дністровський, вул. Шабська 77А.

За рішенням Одеської митної служби, на території об'єктів порту створено тимчасову зону митного контролю.

Захід суден здійснюється підхідним каналом морської частини Дністровсько-Цареградського гирла довжиною 1,5 км і Дністровсько-Лиманської частини - 14,5 км. Глибина підхідного каналу - 3 м (паспортна - 3,4-4,5 м). Єдиний майновий комплекс розташований на території 64,4 га за адресами: Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81; Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, б-р Золотий берег, 93; Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Приморська, 1.

Порт був заснований у 1971 році.

Раніше ФДМ продав за 200 млн грн цілісний майновий комплекс Усть-Дунайського порту на електронному майданчику Prozorro. Під час торгів його ціна зросла втричі.