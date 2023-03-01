Економіка

14:29 01.03.2023

Держаудитслужба закликає дочекатися публічних результатів перевірки Міноборони

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Держаудитслужба закликає дочекатися публічних результатів перевірки Міноборони

Держаудитслужба спростовує інформацію, що з'явилася в соціальних мережах і ЗМІ, про її "офіційні висновки" щодо результатів контрольного заходу в Міноборони та закликає дочекатися завершення перевірки та офіційної публікації її результатів.

"Від початку проведення заходу державного фінансового контролю Держаудитслужба жодного офіційного коментаря чи висновку щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України та військових формувань до його завершення не оприлюднювала і не оприлюднюватиме. Інформування про результати контрольного заходу можливі виключно після його завершення!", - зазначено в заяві на її сайті.

Відомство уточнило, що, відповідно до плану проведення заходів державного фінконтролю на IV квартал 2022 року, ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Міноборони та військових формувань на сьогодні ще триває.

У зв'язку з цим Держаудитслужба застерегла журналістів, депутатів і громадських діячів від спекулювання інформацією.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна послалася на дані Держаудитслужби при порівнянні цін закупівель продуктів харчування Держприкордонслужбою і Міноборони. За її словами, йдеться про "проміжні дані, які ДАСУ в робочому порядку надали міжвідомчій робочій групі з закупівлі харчування для військових - для врахування в роботі групи".

Теги: #міноборони #держаудитслужба

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