Економіка

07:52 01.03.2023

ФДМ планує до кінця 2023 р. збільшити земельний банк для оренди до 300 тис. га і сконцентрувати управління 100% держпідприємств

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ФДМ планує до кінця 2023 р. збільшити земельний банк для оренди до 300 тис. га і сконцентрувати управління 100% держпідприємств

Фонду держмайна України вдалося сконцентрувати під своїм управлінням 70% від тих 3,6 тис. підприємств, що залишаються під контролем держави, а до кінця року відомство має намір домогтися передання йому 30%, що залишилися, заявив глава ФДМ Рустем Умєров під час панелі від Greek House Davos увечері у вівторок.

"Зараз триває активна дискусія про подальшу долю держактивів - продати їх або залишити в управлінні. Але, незважаючи на думку, що не все має бути приватизовано, на даному етапі було ухвалено рішення, що 95% державних підприємств буде приватизовано або ліквідовано через процедуру банкрутства після ухвалення відповідних законопроєктів", - зазначив Умеров.

Він також повідомив, що Фонд за останні шість місяців сконцентрував 200 тис. га сільськогосподарських земель і до кінця року планує збільшити земельний банк до 300 тис. га, що дасть змогу ФДМ стати одним із найбільших державних землевласників.

Землі передаватимуть в оренду за допомогою електронних аукціонів, зазначив подальші плани щодо цього земельного банку очільник відомства.

Він нагадав, що три роки тому в Україні було розпочато земельну реформу, згідно з якою з 2024 року ринок землі буде відкрито і для іноземців.

Загалом Умєров зазначив, що приватизаційні процеси активізувалися за останні шість місяців і були досить успішними. За його словами, найближчим часом держава планує продати активи у сфері сільського господарства, зокрема заводи з переробки сільськогосподарської продукції. Серед об'єктів, пропонованих до продажу, також інші виробничі активи, об'єкти нерухомості, підприємства зі сфери торгівлі, додав очільник Фонду.

Він зазначив, що відомство також зацікавлене в знаходженні стратегічних партнерів для підприємств у сфері виробництва електроенергії, а також тих, що видобувають нафту і газ.

 

 

Теги: #земля #фдм #плани

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