Економіка

15:36 28.02.2023

Закон про компенсації за пошкоджене або зруйноване житло запрацює вже в травні - Шуляк

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Закон про компенсації за пошкоджене або зруйноване житло запрацює вже в травні - Шуляк

Закон про компенсації за пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії проти України житло може запрацювати вже в травні поточного року, повідомила народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Закон наразі перебуває на підписі у голови Верховної Ради, потім відправиться на підпис до президента. Закон визначає два місяці для розробки урядом відповідних нормативно-правових актів. Ми сподіваємося, що вже в травні цей закон запрацює", - сказала вона під час брифінгу у вівторок.

Шуляк зазначила, що Кабінет Міністрів України, зокрема, має затвердити ціну квадратного метра для компенсації в кожному регіоні, оцінивши стан ринку житла.

За її словами, через портал "Дія" українці подали вже 335 тис. заявок про пошкодження або руйнування житла. Поточний обсяг заявлених руйнувань – майже 23 млн кв. м, водночас найбільше заявлено в Донецькій, Харківській та Київській областях.

Згідно з підрахунками, понад 1 млн українців на сьогодні залишилися без житла. За словами Шуляк, компенсації виплачуватимуть у порядку черги, у пріоритеті - військовослужбовці, демобілізовані, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю.

Що стосується реєстру пошкодженого майна, у ньому вже зареєстровано понад 500 громад і внесено дані про 10 тис. об'єктів, зазначила нардепка.

Вона нагадала, що подати заявку на компенсацію можна не тільки через "Дію", а й у ЦНАПах, через нотаріуса, в органах соціального захисту, а також у їхніх мобільних пунктах.

Верифікацією заявок опікуватимуться комісії при органах місцевого самоврядування, створені в кожній громаді, де зафіксовано пошкоджене житло. Шуляк пояснила, що така комісія також зобов'язана надавати допомогу у відновленні втрачених документів про право власності на житло, взаємодіяти з іншими органами для отримання відповідних довідок, а також допомагати в оформленні судових позовів про відновлення або підтвердження документів про житло на деокупованих територіях.

"На сьогодні в держави є 17 млрд грн - саме з тих джерел, які буде використано для виплати компенсації. Це перші кошти, які надійшли від заарештованих коштів дочки російського Сбербанку. Ми сподіваємося, що всі інші кошти від (такого) арештованого майна теж будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків російської агресії. І ми зможемо, не очікуючи репарацій, надавати громадянам компенсацію за зруйноване і пошкоджене житло", - сказала Шуляк.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7198 щодо створення державного реєстру житла, пошкодженого та зруйнованого внаслідок збройного вторгнення РФ в Україну, та порядок компенсації за нього.

Теги: #компенсація #нерухомість

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