"ДТЕК" за рік війни відновив електропостачання для понад 7 млн абонентів

З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну енергетикам "ДТЕК" вдалося відремонтувати 4 тис. енергооб'єктів та відновити електропостачання понад 7 млн сімей, повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у вівторок.

Зокрема, постачання електроенергії було відновлено для 4 млн сімей Донецької області, 1,2 млн – Київської, 874 тис. – Дніпропетровської, 773 тис. – Київської, 83 тис. – Одеської.

"Енергетики продовжують тісно співпрацювати з ЗСУ та ДСНС, щоб українці мали світло у своїх будинках", – зазначили у "ДТЕК".