Економіка

15:33 28.02.2023

"ДТЕК" за рік війни відновив електропостачання для понад 7 млн абонентів

1 хв читати
"ДТЕК" за рік війни відновив електропостачання для понад 7 млн абонентів

З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну енергетикам "ДТЕК" вдалося відремонтувати 4 тис. енергооб'єктів та відновити електропостачання понад 7 млн сімей, повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у вівторок.

Зокрема, постачання електроенергії було відновлено для 4 млн сімей Донецької області, 1,2 млн – Київської, 874 тис. – Дніпропетровської, 773 тис. – Київської, 83 тис. – Одеської.

"Енергетики продовжують тісно співпрацювати з ЗСУ та ДСНС, щоб українці мали світло у своїх будинках", – зазначили у "ДТЕК".

 

Теги: #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 28.02.2023
Держави ЄС об'єднають зусилля щодо розробки нових проєктів ядерної енергетики - ЗМІ

Держави ЄС об'єднають зусилля щодо розробки нових проєктів ядерної енергетики - ЗМІ

13:58 28.02.2023
Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

11:29 28.02.2023
Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

21:31 27.02.2023
"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

19:24 27.02.2023
Westinghouse висловила підтримку Україні

Westinghouse висловила підтримку Україні

19:03 27.02.2023
"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

17:31 27.02.2023
Підтримка міжнародних партнерів допомогла Україні утримати енергосистему – Галущенко

Підтримка міжнародних партнерів допомогла Україні утримати енергосистему – Галущенко

14:00 27.02.2023
США на початку березня нададуть Україні черговий транш допомоги для відновлення енергосектора

США на початку березня нададуть Україні черговий транш допомоги для відновлення енергосектора

07:43 27.02.2023
Мережеві оператори анонсують безлімітне споживання е/е на перший робочий день тижня

Мережеві оператори анонсують безлімітне споживання е/е на перший робочий день тижня

12:45 25.02.2023
"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни обладнання зі Швеції

"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни обладнання зі Швеції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман

Індексація пенсій на 19,7% відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня

Україна отримала $1,25 млрд грант від США

ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

ОСТАННЄ

Закон про компенсації за пошкоджене або зруйноване житло запрацює вже в травні - Шуляк

Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман

Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ

Маск повернувся на перше місце в списку найбагатших людей світу на тлі підйому ціни акцій Tesla

Індексація пенсій на 19,7% відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня

Україна отримала $1,25 млрд грант від США

ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

Зеленський закликав главу Мінфіну США продовжувати посилення санкцій проти РФ

НБУ переглядає стратегію з урахуванням затягування війни, з квітня розпочне оцінку банків - голова

На Чернігівщині заарештовано підприємство російського бізнесмена на 1 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА