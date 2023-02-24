Економіка

20:57 24.02.2023

США виділили Україні ще $2,5 млрд грант через Світовий банк

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США виділили Україні ще $2,5 млрд грант через Світовий банк

Група Світового банку (СБ) оголосила про додаткове грантове фінансування для України на суму $2,5 млрд, надане Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту СБ "Державні витрати на підтримку адміністративної спроможності в Україні" (PEACE).

"Кошти перерахують уряду України після того, як його прийнятні витрати перевірить Світовий банк", - уточнюється в релізі СБ у п'ятницю ввечері.

У ньому нагадується, що сьогоднішній додатковий фінансовий пакет для програми PEACE продовжує низку наданих раніше грантів і буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема систем освіти та охорони здоров'я, виплату пенсій, фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, підтримку програм соціальної допомоги, фінансування зарплат працівників державного сектору, які надають головні сервіси.

"Мені приємно, що Світовий банк мобілізував $20,6 млрд на підтримку України відтоді, як почалася війна. Із цієї суми $18,5 млрд уже виплачено, допомагаючи понад 12 млн українців. Ми будемо й надалі підтримувати народ України через проєкти екстреного відновлення та координацію з українським урядом зусиль із відновлення та реконструкції", - наводяться в повідомленні слова президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

Трохи раніше Держдеп у заяві повідомив, що США починають виділяти Україні допомогу з раніше схвалених на 2023 рік понад $10 млрд.

"Сьогодні, у співпраці з USAID і Міністерством фінансів, ми оголошуємо про допомогу на суму понад $10 млрд, яка містить у собі бюджетну підтримку уряду України та додаткову економічну допомогу", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті держдепу.

Зазначається, що США почали виділення близько $9,9 млрд на підтримку української влади. Також почалася робота з надання Києву $250 млн на потреби сфери енергетики.

 

 

Теги: #сша #сб #підтримка

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