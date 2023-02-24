Економіка

12:49 24.02.2023

Обстріли окупантів призвели до знеструмлення в п'яти областях України в п'ятницю - "Укренерго"

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Обстріли окупантів призвели до знеструмлення в п'яти областях України в п'ятницю - "Укренерго"

Пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені обстрілами російських загарбників, призвели до знеструмлення в прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей і прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначено в щоденному оновленні компанії в телеграм-каналі, у Херсоні внаслідок обстрілів та аварії на ТЕЦ немає теплопостачання.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводять ремонтні роботи", - наголосили в НЕК.

Водночас, за даними "Укренерго", загалом ситуація в енергосистемі стабільна: дефіциту потужності немає і поки що не прогнозується, працюють усі види електростанцій, а імпорт електроенергії продовжує знижуватися завдяки стабілізації електропостачання в країні.

У компанії зазначили, що в Одесі через значні пошкодження енергетичної інфраструктури все ще діють мережеві обмеження, тому застосовуються графіки погодинних відключень.

Іншим регіонам ліміти споживання не доводили через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі.

Водночас у компанії запевнили, що ремонтні бригади "Укренерго" посилено працюють над усуненням обмежень в Одесі, а також проводять аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об'єктах компанії.

Як повідомлялося з посиланням на мережевих операторів, на 24 лютого ліміти областям не доводилися 13-ту добу поспіль.

Теги: #енергетика #обстріли #укренерго

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