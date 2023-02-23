Україна розраховує на включення до санкційних пакетів російської алмазної індустрії - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна розраховує на включення до санкційних пакетів російської алмазної індустрії.

"Алмазна індустрія, за словами прем'єр-міністра, - ще один із секторів, який Україна хотіла б включити до наступного пакета санкцій", - ідеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами спілкування прем'єра з іноземними журналістами.

Крім того, він нагадав, що Україна розраховує, що найближчим часом буде запроваджено санкції проти атомної галузі Росії.

"Портфель зарубіжних замовлень компанії "Росатом" становить 200 млрд доларів. Зважаючи на окупацію Запорізької АЕС і ядерний шантаж, важливо через санкції дати сигнал Росії, що це неприпустимо", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також наголосив на важливості санкціонування фізичних осіб, які безпосередньо впливають на перебіг повномасштабної агресії, зокрема, керівників "Росатома" та всіх підприємств, що належать до ядерної галузі РФ.

"Другий крок - це безпосередньо санкціонування самих підприємств та їхніх контрактів, зокрема, з європейськими країнами", - зазначив він.