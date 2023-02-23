Економіка

17:19 23.02.2023

Україна розраховує на включення до санкційних пакетів російської алмазної індустрії - Шмигаль

1 хв читати
Україна розраховує на включення до санкційних пакетів російської алмазної індустрії - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна розраховує на включення до санкційних пакетів російської алмазної індустрії.

"Алмазна індустрія, за словами прем'єр-міністра, - ще один із секторів, який Україна хотіла б включити до наступного пакета санкцій", - ідеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами спілкування прем'єра з іноземними журналістами.

Крім того, він нагадав, що Україна розраховує, що найближчим часом буде запроваджено санкції проти атомної галузі Росії.

"Портфель зарубіжних замовлень компанії "Росатом" становить 200 млрд доларів. Зважаючи на окупацію Запорізької АЕС і ядерний шантаж, важливо через санкції дати сигнал Росії, що це неприпустимо", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також наголосив на важливості санкціонування фізичних осіб, які безпосередньо впливають на перебіг повномасштабної агресії, зокрема, керівників "Росатома" та всіх підприємств, що належать до ядерної галузі РФ.

"Другий крок - це безпосередньо санкціонування самих підприємств та їхніх контрактів, зокрема, з європейськими країнами", - зазначив він.

Теги: #санкції_рф #алмази

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 17.02.2023
ЄС схвалить десятий пакет санкцій для РФ 24 лютого

ЄС схвалить десятий пакет санкцій для РФ 24 лютого

15:36 09.02.2023
Найближчими днями ЄС запровадить 10-й пакет санкцій, у якому будуть, зокрема, російські пропагандисти - фон дер Ляєн

Найближчими днями ЄС запровадить 10-й пакет санкцій, у якому будуть, зокрема, російські пропагандисти - фон дер Ляєн

14:22 08.02.2023
Лондон ввів санкції проти восьми бізнесменів з РФ та шести компаній

Лондон ввів санкції проти восьми бізнесменів з РФ та шести компаній

14:17 27.01.2023
ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

ЄС продовжив на 6 місяців економічні санкції проти РФ

08:12 26.01.2023
Швейцарія забороняє надання низки послуг РФ, обмежує експорт товарів подвійного призначення в Росію

Швейцарія забороняє надання низки послуг РФ, обмежує експорт товарів подвійного призначення в Росію

16:58 19.01.2023
Сфера енергетики стане однією з частин 10-го пакета санкцій проти Росії - президент Євроради

Сфера енергетики стане однією з частин 10-го пакета санкцій проти Росії - президент Євроради

11:24 05.01.2023
Єрмак заявив про необхідність проведення санкційного саміту щодо протидії РФ в обході санкцій

Єрмак заявив про необхідність проведення санкційного саміту щодо протидії РФ в обході санкцій

18:41 21.12.2022
Швейцарія включила до санкційних списків РФ 141 фізичну особу та 49 структур

Швейцарія включила до санкційних списків РФ 141 фізичну особу та 49 структур

15:04 16.12.2022
У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

12:01 15.12.2022
У ЄС у четвер можуть узгодити нові санкції проти РФ - голова Євроради

У ЄС у четвер можуть узгодити нові санкції проти РФ - голова Євроради

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністри фінансів G7 мають намір уважно відстежувати, наскільки ефективні антиросійські санкції

Єврокомісія продовжує для України пільговий режим торгівлі з ЄС

ВР ухвалила законопроєкт про компенсації за пошкоджене та зруйноване житло

Нове Держагентство з відновлення з розширеним потенціалом може стати ключовим партнером для багатьох МФО – Світовий банк

Вторгнення РФ відкинуло Україну на 15 років тому у питаннях бідності, але реформи пом'якшили падіння та допоможуть швидкому відновленню – СБ

ОСТАННЄ

Німеччина надає міжнародному проєкту відновлення Харкова та Миколаєва фінансову допомогу в EUR5 млн

Міністри фінансів G7 мають намір уважно відстежувати, наскільки ефективні антиросійські санкції

Єврокомісія продовжує для України пільговий режим торгівлі з ЄС

ВР ухвалила законопроєкт про компенсації за пошкоджене та зруйноване житло

НБУ презентував пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо"

НАЗК внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни

США налаштовані посилювати санкції проти РФ і підвищувати їхню ефективність - глава Мінфіну

Менеджмент IDS Ukraine виступає проти арешту її майна, готовий продовжувати керувати майном компанії

Рішення РНБО про застосування секторальних санкцій до фінустанов РФ унеможливить їх співпрацю з українськими фінустановами – НБУ

Голова профільного комітету Ради допускає можливість зловживань НААН під час використання держземель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА