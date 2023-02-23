США налаштовані посилювати санкції проти РФ і підвищувати їхню ефективність - глава Мінфіну

США працюють над тим, щоб посилювати санкційний тиск на Росію, зокрема борючись проти обходу вже ухвалених обмежувальних заходів, заявила американський міністр фінансів Джанет Єллен у четвер.

"Ми прагнемо посилювати санкції та вирішувати проблему порушення застосованих заходів", - наводить Associated Press слова Єллен, яка перебуває в Індії.

За її словами, США, зокрема, як і раніше, сфокусовані на тому, щоб перекривати доступ РФ до товарів, потрібних для ВПК.

Крім того, Єллен висловила сподівання на те, що сторонам вдасться продовжити дію укладеної в 2022 році в Стамбулі угоди, які дозволяє експортувати зерно з України.