Менеджмент IDS Ukraine виступає проти арешту її майна, готовий продовжувати керувати майном компанії

Менеджмент найбільшого в Україні виробника мінеральних вод IDS Ukraine виступає категорично проти арешту майна компанії та готовий узяти на себе зобов'язання щодо збереження подальшої ефективної роботи бізнесу, розвитком якого він займався у майже незмінному складі з 2008 року.

Як повідомляється в пресрелізі IDS Ukraine у четвер, замість запропонованого напередодні Національним агентством із питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА) арешту майнових комплексів компанії, вона пропонує підписати Меморандум із державними органами, в якому її менеджмент візьме на себе зобов'язання щодо збереження та розвитку виробництва мінеральних вод у країні.

"Хочемо заявити, що арешт заводів автоматично зупинить операційну діяльність підприємств. Буде зруйновано працюючий бізнес, а це означає, що без роботи в умовах війни залишиться 3 тис. співробітників IDS Ukraine. Окрім цього, держава недоотримає 700 млн гривень податків, адже саме стільки в минулого року заплатила IDS Ukraine до бюджетів усіх рівнів", - наголосив виробник у пресрелізі.

Крім того, арешт заводів та їхня неминуча зупинка призведе до того, що держава може втратити велике та сучасне підприємство, в яке лише за останні п'ять років було інвестовано 2,5 млрд грн.

"І це далеко не всі наслідки. Найбільш руйнівним результатом арешту підприємств буде те, що мільйони українців втратять доступ до критично важливого продукту - якісної бутильованої води. IDS Ukraine, що є найбільшим виробником цього товару, - єдина компанія, яка може забезпечити той обсяг питної води, який необхідний українському ринку", - зазначається у пресрелізі.

IDS Ukraine також зазначила, що понад 50% активів компанії належать не пов'язаним із РФ акціонерам, на яких не накладено жодних санкцій, і ці власники захищатимуть своє право на володіння майном у судах, зокрема міжнародних. У свою чергу, якщо підприємства групи збанкрутують, компенсацію за втрачені активи цим акціонерам буде змушена заплатити держава Україна.

"Також арешт майна, що належить непідсанкціонованим акціонерам, буде вкрай негативним сигналом для іноземних інвесторів. Це свідчить про те, що держава Україна нехтує правом недоторканності приватної власності", - констатував виробник мінвод.

Він нагадав, що напередодні АРМА на своєму сайті опублікувало звернення до правоохоронних органів щодо арешту заводів та майна інших суб'єктів, що входять до Групи компаній IDS Ukraine. У червні 2022 року Бюро економічної безпеки України (БЕБ) заарештувало корпоративні права IDS Ukraine, які у листопаді 2022 року були передані до АРМА, а 10 лютого агентство оголосило про прийом документів на конкурс із пошуку управителя для зазначених активів.

У свою чергу, АРМА напередодні заявила, що конкурс із пошуку керівника підсанкціонними корпоративними правами IDS Ukraine не стосуватиметься майна, нерухомості та заводів групи. Проте відомство поінформувало правоохоронців про доцільність накладення арешту та передання в управління АРМА не лише корпоративних прав, а й майна IDS Ukraine для ефективного розпорядження всіма типами активів, що входять до структури зазначеного бізнесу.

Як повідомлялося, 10 лютого АРМА, оголосило конкурс з відбору управителя для заарештованих активів компанії IDS Ukraine, яка виробляє та реалізує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi. Прийом заявок триватиме до 22 лютого.

Учасникам конкурсу запропоновано управління корпоративними правами компанії у вигляді 100% частки у статутному капіталі цієї юрособи у розмірі 8,8 млн грн. Крім того, АРМА шукає управляючого корпоративними правами іноземної компанії, а саме звичайними бездокументарними іменними акціями юридичної особи, яка спеціалізується на оптовій торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, загальною номінальною вартістю 4,5 млн грн.

Раніше генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" розповів, що передання АРМА корпоративних прав компанії на загальну суму понад 10 млрд грн не вплине на господарську діяльність групи.

Він нагадав, що рішення про передання АРМА корпоративних прав акціонерів IDS із російським громадянством, що перебувають під санкціями, Шевченківський районний суд Києва ухвалив 9 і 11 листопада 2022 року.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) 23 листопада повідомило про арешт корпоративних прав росіян-акціонерів IDS Ukraine, щоб уникнути виведення ними з України активів семи підприємств з виробництва та реалізації питної води. За даними БЕБ, зазначені підприємства перебувають у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію-нерезидента.

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ДК володіє торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".