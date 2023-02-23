Генерація має в своєму розпорядженні достатню потужність для покриття споживання, яке зростає з похолоданням, - глава Міненерго

Генерація електроенергії має достатньо потужності для повного забезпечення споживання, а також суттєвий резерв, попри збільшення попиту через похолодання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Сьогодні, 23 лютого, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів", - наведено його слова в щоденному оновленні Міненерго в телеграм-каналі.

Водночас, як зазначено в повідомленні, за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській та Запорізькій областях. Окрім того, у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тис. абонентів.

Як зазначило у своєму фейсбуці "Запоріжжяобленерго", минулої доби оператор системи розподілу відновив енергопостачання 85 домогосподарств на території обслуговування Оріхівського районного відділення, які були знеструмлені через ворожі обстріли. Також у Запоріжжі було усунуто три поодинокі відключення, що мали місце минулого ранку, і тривають аварійно-відновлювальні роботи ще щодо трьох поодиноких відключень.

Обленерго зазначило, що війна продовжує руйнувати електромережі Запорізького краю, призводячи до знеструмлення споживачів у тих чи інших районах області, проте аварійно-відновлювальні роботи ускладнені проведенням бойових дій.

Станом на ранок 23 лютого без енергопостачання в області залишаються 30 060 споживачів у 76 населених пунктах Запорізької області (за винятком тимчасово непідконтрольної території).

Як повідомлялося, на четвер, 12-ту добу поспіль, лімітів областям не доводили через відсутність дефіциту потужності.