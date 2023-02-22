УКРАЇНА ВПРОВАДЖУЄ НА 50 РОКІВ СЕКТОРАЛЬНІ САНКЦІЇ ПРОТИ ВСІХ БАНКІВ І НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНУСТАНОВ РФ - УКАЗ
УКРАЇНА ВПРОВАДЖУЄ НА 50 РОКІВ СЕКТОРАЛЬНІ САНКЦІЇ ПРОТИ ВСІХ БАНКІВ І НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНУСТАНОВ РФ - УКАЗ
УКРАЇНА ВПРОВАДЖУЄ НА 50 РОКІВ СЕКТОРАЛЬНІ САНКЦІЇ ПРОТИ ВСІХ БАНКІВ І НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНУСТАНОВ РФ - УКАЗ
Готується новий указ про примусове вилучення в Україні об'єктів прав власності РФ та його резидентів – НКЦПФР
Готується новий указ про примусове вилучення в Україні об'єктів прав власності РФ та його резидентів – НКЦПФР
Завершилися ремонти декількох енергоблоків ТЕС, дефіцит потужності на середу відсутній – глава Міненерго
Мінагрополітики за тиждень узгодило ще 2 гранти на розвиток садівництва та тепличного господарства на 16 млн грн
MIGA надає ЄБРР до $200 млн гарантій на ризики торговельного фінансування в Україні та інших країнах
Дохід "Укрзалізниці" від використання заарештованих вагонів і контейнерів компаній з РФ та Білорусі сягнув 1,7 млрд грн – БЕБ
Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже 10-й день поспіль і не прогнозується за відсутності нових атак - Шмигаль
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