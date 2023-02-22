Економіка

12:41 22.02.2023

УКРАЇНА ВПРОВАДЖУЄ НА 50 РОКІВ СЕКТОРАЛЬНІ САНКЦІЇ ПРОТИ ВСІХ БАНКІВ І НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНУСТАНОВ РФ - УКАЗ

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УКРАЇНА ВПРОВАДЖУЄ НА 50 РОКІВ СЕКТОРАЛЬНІ САНКЦІЇ ПРОТИ ВСІХ БАНКІВ І НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНУСТАНОВ РФ - УКАЗ

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