Економіка

12:10 22.02.2023

Готується новий указ про примусове вилучення в Україні об'єктів прав власності РФ та його резидентів – НКЦПФР

2 хв читати
Готується новий указ про примусове вилучення в Україні об'єктів прав власності РФ та його резидентів – НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погодила проєкт указу президента України "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2023 року "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та його резидентів".

Як йдеться у повідомленні на сайті НКЦПФР, відповідне рішення Комісія ухвалила на засіданні 17 лютого.

Жодних інших деталей документа в інформації Комісії не повідомляється.

Попередній однойменний указ президент Володимир Зеленський видав 11 травня 2022 року, затвердивши відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО), а наступного дня його затвердила Верховна Рада. Це рішення стосувалося активів в Україні Сбербанку Росії та ВЭБ РФ

Правову основу для таких дій заклав ухвалений парламентом 3 березня 2022 року закон "Про головні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів" (№2116-I). "Об'єкти права власності РФ та її резидентів, реєстрація права власності на які не потрібна відповідно до закону, переходять у власність держави з дня введення в дію указом президента України рішення РНБО…", – йдеться у законі.

Закон вимагає затверджувати такі укази президента в Раді не пізніше ніж через шість місяців після скасування воєнного стану в країні.

Як повідомлялося, Зеленський в середу вніс до Ради проєкт постанови про затвердження ухваленого того ж дня рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ РФ".

Схожий проєкт постанови про затвердження рішення РНБО від 5 серпня 2022 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ" президент вніс і 6 серпня минулого року, проте наразі Рада його не розглянула.

Теги: #нкцпфр #активи_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 17.02.2023
ЄС заморозив російські активи на 21,5 млрд євро - ЄК

ЄС заморозив російські активи на 21,5 млрд євро - ЄК

14:13 14.02.2023
Coreper створить спецгрупу з питань використання заморожених активів для відновлення України

Coreper створить спецгрупу з питань використання заморожених активів для відновлення України

16:38 06.02.2023
Визнання ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією вплине на конфіскацію російських активів - Єрмак

Визнання ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією вплине на конфіскацію російських активів - Єрмак

11:53 20.12.2022
ДБР: У власність держави переходять російські активи, зокрема на сотні млн грн у галузі енергетики

ДБР: У власність держави переходять російські активи, зокрема на сотні млн грн у галузі енергетики

10:38 30.11.2022
Президент Єврокомісії: Пропонуємо створити для РФ спеціальний суд, а заморожені активи використовувати для відновлення України

Президент Єврокомісії: Пропонуємо створити для РФ спеціальний суд, а заморожені активи використовувати для відновлення України

13:44 23.11.2022
Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро

Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро

12:25 19.11.2022
У Києві правоохоронці заарештували активи російської компанії на 40 млн грн - Нацполіція

У Києві правоохоронці заарештували активи російської компанії на 40 млн грн - Нацполіція

14:23 25.10.2022
Конфіскація коштів РФ – безпрецедентне завдання, але ми на початку шляху – президентка ЄК та канцлер Німеччини

Конфіскація коштів РФ – безпрецедентне завдання, але ми на початку шляху – президентка ЄК та канцлер Німеччини

13:02 25.10.2022
Правоохоронці Києва передали АРМА майно російських та білоруських підприємств на понад 844 млн грн

Правоохоронці Києва передали АРМА майно російських та білоруських підприємств на понад 844 млн грн

09:20 14.10.2022
У країнах ЄС заморожено EUR17,4 млрд фондів російського походження - член ЄК з юстиції

У країнах ЄС заморожено EUR17,4 млрд фондів російського походження - член ЄК з юстиції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Близько 140 населених пунктів у шести областях залишаються без е/е через негоду - "Укренерго"

Енергосистема продовжує стабільно працювати з резервом потужності - глава Міненерго

Україна сподівається на повноцінну програму з МВФ

Шмигаль обговорив із головою МВФ Георгієвою фінпідтримку України, розраховує на старт програми обсягом $15 млрд

Будівництво об'єктів для зберігання електроенергії в Україні та власних зернових терміналів у ЄС, Азії та Африці стане пріоритетним у післявоєнному відновленні - Зеленський

ОСТАННЄ

Завершилися ремонти декількох енергоблоків ТЕС, дефіцит потужності на середу відсутній – глава Міненерго

Близько 140 населених пунктів у шести областях залишаються без е/е через негоду - "Укренерго"

Мінагрополітики за тиждень узгодило ще 2 гранти на розвиток садівництва та тепличного господарства на 16 млн грн

MIGA надає ЄБРР до $200 млн гарантій на ризики торговельного фінансування в Україні та інших країнах

Дохід "Укрзалізниці" від використання заарештованих вагонів і контейнерів компаній з РФ та Білорусі сягнув 1,7 млрд грн – БЕБ

НКРЕКП поки не бачить підстав для підвищення цін на спотовому ринку е/е

Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже 10-й день поспіль і не прогнозується за відсутності нових атак - Шмигаль

Аварійні відключення е/е почалися на Київщині через негоду - "ДТЕК"

Орендна активність на ринку офісної нерухомості Києва знизилася вп'ятеро – CBRE

На Львівщині понад 100 населених пунктів знеструмлені повністю або частково через негоду - Львівобленерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА