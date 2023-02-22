Готується новий указ про примусове вилучення в Україні об'єктів прав власності РФ та його резидентів – НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погодила проєкт указу президента України "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2023 року "Про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та його резидентів".

Як йдеться у повідомленні на сайті НКЦПФР, відповідне рішення Комісія ухвалила на засіданні 17 лютого.

Жодних інших деталей документа в інформації Комісії не повідомляється.

Попередній однойменний указ президент Володимир Зеленський видав 11 травня 2022 року, затвердивши відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО), а наступного дня його затвердила Верховна Рада. Це рішення стосувалося активів в Україні Сбербанку Росії та ВЭБ РФ

Правову основу для таких дій заклав ухвалений парламентом 3 березня 2022 року закон "Про головні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів" (№2116-I). "Об'єкти права власності РФ та її резидентів, реєстрація права власності на які не потрібна відповідно до закону, переходять у власність держави з дня введення в дію указом президента України рішення РНБО…", – йдеться у законі.

Закон вимагає затверджувати такі укази президента в Раді не пізніше ніж через шість місяців після скасування воєнного стану в країні.

Як повідомлялося, Зеленський в середу вніс до Ради проєкт постанови про затвердження ухваленого того ж дня рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ РФ".

Схожий проєкт постанови про затвердження рішення РНБО від 5 серпня 2022 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ" президент вніс і 6 серпня минулого року, проте наразі Рада його не розглянула.