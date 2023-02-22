Мінагрополітики за тиждень узгодило ще 2 гранти на розвиток садівництва та тепличного господарства на 16 млн грн

Міністерство аграрної політики та продовольства України видало 87 наказів про надання грантів сільгоспвиробникам для закладення садів та будівництва теплиць (+2 за тиждень 14-21 лютого) на загальну суму 421,3 млн грн (+16 млн грн).

Як повідомляється на сайті відомства у вівторок, суми грантів для фермерів варіюються від 140 тис. грн до 10 млн грн на одного отримувача, а загальна площа майбутніх насаджень та під теплицями досягла 1,16 тис. га (+0,04 тис. га за тиждень).

Міністерство також уточнило, що 76 грантів на загальну суму 344,4 млн грн буде направлено на закладку 1,14 тис. га садів, а 11 грантів на 76,9 млн грн буде видано на будівництво 18,9 га теплиць. До того ж на 369 га майбутніх плантацій вирощуватиметься фундук та волоський горіх, чорниця та лохина – на 313 га, яблука – на 271 га, полуниця – на 79 га, малина – на 54 га, груша – на 21 га, плодово-ягідні овочеві культури – на 17 га.

У свою чергу найбільші площі теплиць будуть створені завдяки грантовій програмі в Дніпропетровській області (6,7 га), Закарпатській (3,3 га), Одеській (2,4 га), Житомирській (1,8 га), а також Вінницькій, Київській та Волинській (по 1,6 га кожна) областях.

Лідером за площею серед регіонів – одержувачів грантів стала Закарпатська область із 220 га. За ним слідує Київська – 170,5 га, Львівська – 151,1 га, Івано-Франківська – 105,3 га, та Дніпропетровська області – 97,8 га. За сумою грантів першість зберігається також за Закарпаттям (82,2 млн грн.). Далі йдуть Дніпропетровська (55,1 млн грн), Київська (45,2 млн грн), Львівська (41,7 млн грн) та Івано-Франківська (27,3 млн грн) області.

Як повідомлялося, гранти на розвиток теплиць дозволяють агропідприємцям залучити до 7 млн грн. фінансування, а під закладання садів – до 10 млн грн. Загалом на фінансування таких проєктів держава виділить понад 16 млрд грн.

У напрямі "теплиці" гранти надаються на будівництво однієї модульної теплиці орієнтовною площею 0,4-2,4 га відповідно до типового проєкту. Кількість створених робочих місць має бути не менше ніж 14 на 1 га. Заявка на створення теплиць має містити проєкт модульної теплиці.

Грантова програма з обох напрямів передбачає співфінансування: від 30% власних коштів забезпечує її учасник, а 70% – держава.