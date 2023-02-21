Економіка

16:40 21.02.2023

Аварійні відключення е/е почалися на Київщині через негоду - "ДТЕК"

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Аварійні відключення е/е почалися на Київщині через негоду - "ДТЕК"

Унаслідок погіршення погоди на Київщині почалися аварійні відключення електроенергії, повідомив "ДТЕК" у телеграмі у вівторок.

"Наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів. Найбільша кількість відключень в Обухівському та Бучанському районах", – зазначили в енергохолдингу.

Як пояснили в компанії, у вівторок у Київській області прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг із поривами вітру, що може призвести до падіння дерев та обриву дротів.

"Якщо ви побачите пошкоджені мережі - у жодному разі не наближуйтесь до них і зверніться до нас у приватні повідомлення на фейсбук-сторінці або скористайтесь кол-центром", - попередили у "ДТЕК" споживачів.

 

Теги: #енергетика #дтек

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