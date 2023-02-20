Економіка

21:01 20.02.2023

Україна сподівається на повноцінну програму з МВФ для покриття $10 млрд недофінансування держбюджету-2023 – голова Мінфіну після зустрічі з головою Фонду у Києві

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Україна сподівається на повноцінну програму з МВФ для покриття $10 млрд недофінансування держбюджету-2023 – голова Мінфіну після зустрічі з головою Фонду у Києві

Потреба у додатковому зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту бюджету України у 2023 році наразі становить $10 млрд, відкриття повноцінної довгострокової програми за підтримки Міжнародного валютного фонду сприятиме зменшенню цього дефіциту, підтримці макроекономічної та фінансової стабільності, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою у Києві в понеділок.

"Минулого тижня під час місії МВФ ми досягли домовленості на рівні експертів щодо перегляду моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду. У цьому контексті ми розраховуємо на початок обговорення повноцінної програми за підтримки МВФ, що сприятиме забезпеченню пріоритетних, зокрема, гуманітарних та соціальних видатків бюджету у 2023 році", - цитує його слова пресслужба Мінфіну в пресрелізі.

Вона уточнила, що у зустрічі також взяли участь директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер та членом Виконавчої ради МВФ Пол Гілберс, тоді як Мінфін був також представлений першим заступником міністра Денисом Улютіним та заступниками Ольгою Зиковою, Юрієм Драганчуком, Олександром Кавою, а також урядовим уповноваженим з питань управління держборгом Юрієм Буцою.

Марченко зазначив, що, крім прямого залучення коштів від МВФ, повноцінна програма сприятиме мобілізації підтримки від інших донорів.

Повідомляється, що сторони обговорили результати місії Фонду з перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів, яка відбулася у Варшаві з 13 до 17 лютого, а також перспективи створення нової повноцінної програми співпраці за підтримки МВФ.

Марченко подякував Георгієву за оперативну фінансову допомогу, надану Фондом після початку повномасштабної війни, а також підтримку у проведенні важливих заходів та політик у податково-бюджетній та фінансовій сфері.

"Уряд України високо цінує підтримку МВФ та внесок в економічний розвиток країни протягом багатьох років. В умовах війни партнерство з Фондом допомагає у збереженні фінансової стабільності, а також у системному впровадженні необхідних реформ і політик", – сказав міністр.

Георгієва 18 лютого в інтерв'ю CNBC International на полях Мюнхенської конференції з безпеки спрогнозувала, що сторони дуже швидко рухатимуться в переговорах щодо нової повноцінної програми.

"Ми не говоримо про тривалий період часу. Чому? Тому що за ці чотири місяці інтенсивної роботи (в рамках Моніторингової програми) закладено фундамент. Швидкість має велике значення. Ми зможемо дійти укладання (програми) не надто в далекому майбутньому. Сьогодні я не можу більше нічого сказати. Але я знаю, що час не друг України в цих надзвичайних умовах війни. Отже, ми говоримо про кілька тижнів, а не про дуже великий період часу", – сказала глава МВФ.

Вона зазначила, що дуже задоволена результатами цих чотирьох місяців інтенсивної взаємодії з українською владою, яка призвела до завершення огляду Моніторингової програми за участю ради директорів із дуже високими оцінками.

"Те, що ми розглянули, — це питання, які мають велике значення для України у податково-бюджетній політиці, державному управлінні та боротьбі з корупцією, у роботі фінансового сектору. Цей чудовий результат прокладає шлях для роботи фонду над повноцінним вирішенням проблеми з Україною. І я можу відповідально сказати, що Україна дійсно потребує МВФ цього дуже критичного часу", – зазначила Георгієва.

Вона пояснила, що фінансові потреби України залишаються значними. "Ми оцінюємо їх десь між $40-$48 млрд доларів на цей рік, і оскільки країні дійсно потрібна політична підтримка, яку МВФ надає для ведення військової економіки, це не тривіальне питання", - додала глава Фонду.

За її словами, МВФ бачить цього року перспективу відновлення зростання в Україні після того, як минулого року ВВП країни скоротився на 30%, і це є результатом дуже серйозної роботи Нацбанку та Мінфіну.

 

 

Теги: #мвф #зустріч #мінфін

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