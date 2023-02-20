Будівництво об'єктів для зберігання електроенергії в Україні та власних зернових терміналів у ЄС, Азії та Африці стане пріоритетним у післявоєнному відновленні - Зеленський

Будівництво об'єктів для зберігання електроенергії в Україні та власних зернових терміналів у ЄС, Азії та Африці стане пріоритетним у післявоєнному відновленні держави, розповів президент України Володимир Зеленський.

"Ми, безперечно, хочемо зробити різноманітнішим наш енергетичний сектор. Я маю на увазі не лише природний газ та електроенергію з атомних електростанцій. Ми також вважаємо абсолютно необхідним розвивати потенціал для диверсифікації виробництва енергії та зберігання електроенергії. Це ті нові технології, над якими я хочу працювати разом зі США та Європою. Ми маємо будувати об'єкти для зберігання електроенергії", - сказав президент.

Також, за його словами, Україна має активно працювати над розвитком сільського господарства, зокрема шляхом залучення іноземних партнерів для розвитку іригаційної системи, її логістики та будівництва зернових терміналів.

"Ми маємо побудувати нові зернові термінали – в ЄС, в Африці та в Азії. І величезні хаби, куди ми зможемо доставляти, а потім зберігати пшеницю, кукурудзу й усі інші культури, які виробляють в Україні. Як тільки ці хаби будуть готові, ми зможемо транспортувати туди наші товари... У цьому плані ми сподіваємося на партнерів з Європи, оскільки для цього необхідні значні інвестиції", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що питання будівництва таких хабів уже зацікавило деякі африканські країни.

Не менш важливим Зеленський також назвав застосування заходів у сфері розширення кібербезпеки.

Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/plus243859529/Wolodymyr-Selenskyj-Falls-sich-China-mit-Russland-verbuendet-gibt-es-einen-Weltkrieg.html