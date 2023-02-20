Економіка

16:18 20.02.2023

SCM Ахметова сплатила до бюджету 73,2 млрд грн податків за 2022 рік - компанія

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SCM Ахметова сплатила до бюджету 73,2 млрд грн податків за 2022 рік - компанія

За результатами 2022 року підприємства інвестиційної групи SCM Ріната Ахметова спрямували 73,2 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, ідеться у повідомленні групи, повідомила компанія на своєму сайті.

Із цієї суми понад 62 млрд грн сплачено до державного бюджету. Відрахування до місцевих бюджетів становили 11,2 млрд грн. Капітальні інвестиції за минулий рік сягнули понад 21,1 млрд грн.

"Більшість цих коштів – капітальний ремонт електромереж, переоснащення установок енергоблоків теплоелектростанцій, буріння нафтогазових свердловин, відкриття нових лав, тощо – для підтримки енергетики України, аби у будинках українців, незважаючи на безпрецедентні ракетні атаки, було світло та тепло", - пояснили у компанії.

На соціальні програми витрачено 11,8 млрд грн. Найбільші витрати становили програми для жителів регіонів присутності та охорони довкілля.

Крім того, Рінат Ахметов виділив 1 млрд грн на проєкт допомоги захисникам Маріуполя та їхнім родинам "Серце Азовсталі". "Попри те, що частину бізнесу SCM зруйновано чи окуповано, ми продовжимо бути надійним плечем для України до самої Перемоги та після неї", - наголосили у SCM.

 

Теги: #бюджет #scm

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