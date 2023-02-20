Економіка

16:00 20.02.2023

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 54 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

1 хв читати
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 54 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

Фахівці ДТЕК у період із 13 до 19 лютого відновили електропостачання 54 тис. сімей у прифронтових районах Донецької та Дніпропетровської областей, повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в понеділок.

"За тиждень ДТЕК повернув електроенергію жителям 121 населеного пункту, які лишились без світла внаслідок обстрілів у Донецькій та Дніпропетровській областях", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, електропостачання повернули 52 тис. сімей Донбасу та 2 тис. сімей Дніпропетровщини.

"Енергетики продовжують працювати разом із ЗСУ та ДСНС й відновлювати пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в ДТЕК.

 

Теги: #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 20.02.2023
На розширеній зустрічі з Байденом порушили питання санкцій проти атомної галузі Росії та представників "Росатому" - Шмигаль

На розширеній зустрічі з Байденом порушили питання санкцій проти атомної галузі Росії та представників "Росатому" - Шмигаль

20:52 19.02.2023
Мережеві оператори анонсують на понеділок безлімітне споживання електроенергії

Мережеві оператори анонсують на понеділок безлімітне споживання електроенергії

19:51 19.02.2023
Імпорт електроенергії зі Словаччини знову знизився станом на неділю

Імпорт електроенергії зі Словаччини знову знизився станом на неділю

08:14 18.02.2023
Субота обіцяє бути сьомим днем поспіль без обмежень електроенергії у більшості областей

Субота обіцяє бути сьомим днем поспіль без обмежень електроенергії у більшості областей

14:06 17.02.2023
Шмигаль: Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла, але розслаблятися рано

Шмигаль: Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла, але розслаблятися рано

23:17 16.02.2023
Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні постачання електроенергії – оператори мережі

Останній робочий день обіцяє характерні для всього тижня безлімітні постачання електроенергії – оператори мережі

08:31 16.02.2023
П'ятий день без обмежень електропостачання очікується в Україні у четвер

П'ятий день без обмежень електропостачання очікується в Україні у четвер

16:18 15.02.2023
Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо використання плавучих електростанцій для енергопостачання країни

Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо використання плавучих електростанцій для енергопостачання країни

07:22 15.02.2023
На Україну в середу чекає черговий день без обмежень електроенергії

На Україну в середу чекає черговий день без обмежень електроенергії

19:06 14.02.2023
Українські енергетики демонструють небачені до війни рекордні темпи ремонтів енергооб'єктів

Українські енергетики демонструють небачені до війни рекордні темпи ремонтів енергооб'єктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На розширеній зустрічі з Байденом порушили питання санкцій проти атомної галузі Росії та представників "Росатому" - Шмигаль

РФ здійснила акт ядерного тероризму, запустивши ракети над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

Україна домовилася з МВФ на рівні персоналу стосовно початку обговорення повноцінної програми

Шмигаль: Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла, але розслаблятися рано

НБУ запровадив додаткові вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

ОСТАННЄ

"Метінвест" запустив ПівнГЗК та ІнГЗК у Кривому Розі після простою з літа 2022р.

Підприємства Group DF направили українцям, ЗСУ та ТРО за рік війни понад 588,7 млн грн

SCM Ахметова сплатила до бюджету 73,2 млрд грн податків за 2022 рік - компанія

Глава "Нафтогазу" розраховує на збільшення видобутку газу в Україні у 2023 р. майже до 19 млрд куб. м

Виробникам хліба необхідне законодавче врегулювання відносин із торговельними мережами для розвитку галузі - експерт

Директор РГК Никоноров залишив компанію

"Сентравіс" вивів виробництво на повну потужність, має намір наприкінці місяця офіційно відкрити нове виробництво в Ужгороді

РФ здійснила акт ядерного тероризму, запустивши ракети над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

УЗ завершила реконструкцію лінії "102" для майбутнього транзитного маршруту Польської залізниці через Україну

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $655,7 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА