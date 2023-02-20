ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 54 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

Фахівці ДТЕК у період із 13 до 19 лютого відновили електропостачання 54 тис. сімей у прифронтових районах Донецької та Дніпропетровської областей, повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в понеділок.

"За тиждень ДТЕК повернув електроенергію жителям 121 населеного пункту, які лишились без світла внаслідок обстрілів у Донецькій та Дніпропетровській областях", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, електропостачання повернули 52 тис. сімей Донбасу та 2 тис. сімей Дніпропетровщини.

"Енергетики продовжують працювати разом із ЗСУ та ДСНС й відновлювати пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в ДТЕК.