Економіка

17:45 17.02.2023

"Укргазвидобування" розпочинає 3D сейсморозвідувальні дослідження на заході України – голова "Нафтогазу"

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"Укргазвидобування" розпочинає 3D сейсморозвідувальні дослідження на заході України – голова "Нафтогазу"

ПАТ "Укргазвидобування" (УГВ) розпочало проведення 3D сейсморозвідувальних робіт на заході України, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Продовжуємо працювати над збільшенням власного видобутку газу. Для цього "Укргазвидобування" розпочинає 3D сейсморозвідувальні дослідження на заході України. Наші фахівці разом із залученими компаніями досліджують територію площею понад 1,5 тис. кв. км", - написав він на своїй фейсбук-сторінці в п'ятницю.

За словами Чернишова, це дозволить отримати докладні геологічні моделі покладів вуглеводнів, що розташовані на глибинах до 5 кілометрів.

"Плановані дослідження – наймасштабніші за цією технологією, які проводилися в Україні. Важливо, що вони проводяться сьогодні навіть під час війни", – наголосив голова НАК.

Як повідомлялося, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що компанія має на меті збільшити власний видобуток природного газу на 1 млрд куб. м у 2023 році.

За його словами, першочерговою метою компанії є створення достатніх резервів газу для успішного проходження вже наступного опалювального сезону 2023-2024 років.

"Укргазвидобування" у 2022 році пробурило 47 нових свердловин проти 50 у 2021 році.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

 

Теги: #газ #нафтогаз #укргазвидобування #чернишов

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