Російська "дочка" італійської Buzzi Unicem продовжує роботу в РФ, відправляє допомогу на фронт - дослідження SBWR

Італійський виробник цементу Buzzi Unicem продовжує роботу в РФ, його російська "дочка" "СЛК Цемент" бере участь у мобілізаційних заходах агресора та gthtlf’ допомогу на фронт, повідомляється в пресрелізі проєкту Stop Business With Russia (SBWR) української благодійної Destiny.UA.

"СЛК Цемент" підтвердила, що частину її співробітників було призвано до російських збройних сил. Спираючись на дані офіційної сторінки компанії в соцмережах, щонайменше дев'ять її співробітників беруть участь у війні Росії проти України. Buzzi Russia активно підтримує мобілізованих співробітників, постачає допомогу російській армії та заохочує до цього інших", – повідомляє SBWR у пресрелізі в середу.

Так, "СЛК Цемент" направляла на фронт для російських солдатів воду, печі для обігріву, іншу гуманітарну та фінансову допомогу, зазначається у повідомленні.

За даними SBWR, Buzzi Unicem 12 травня 2022 року заявила про припинення стратегічного розвитку та операційної участі в діяльності своєї "дочки" компанії "СЛК Цемент" через накладені на Росію санкції.

Водночас російська компанія за підсумками першого півріччя 2022 року наростила виторг на 22%, EBITDA – на 43% порівняно з попереднім роком, а у третьому кварталі продаж компанії зріс на 36% до 2021 року, наголошується у дослідженні. Компанія також брала участь у низці оборонних замовлень РФ із постачання цементу та сплатила близько 62 EUR млн податків у період з 2016 до 2021 року.

Тим часом, низка інших міжнародних виробників будматеріалів заявляли про вихід з ринку РФ. Так, швейцарська Holcim, яка керувала в РФ чотирма цементними заводами, повідомила про вихід компанії, її бренда з російського ринку та продаж активів.

Крім того, про вихід з ринку агресора заявила ірландська CRH, яка володіє РФ шістьма заводами будівельних сумішей.

"Ми шоковані, що жоден з акціонерів публічно не засудив участь компанії в російській війні проти України і не закликав компанію відмовитися від ведення бізнесу в Росії. Тому ми закликаємо Buzzi Unicem негайно скласти та оголосити план відходу з Росії", - зазначають у SBWR, наголошуючи, що продовження діяльності в Росії означає підтримку та спонсорування тероризму.

Buzzi Unicem SpA (Італія) об'єднує підприємства з виробництва цементу, бетону, піску, щебеню тощо. Основним видом діяльності групи є випуск цементу, який виготовляється на власних підприємствах у Німеччині, США, Люксембурзі, Чехії, Польщі, Росії та Україні. Власником російської "СЛК Цемент" на початок 2022 року вважається німецька Dyckerhoff GmbH, яка також входить до групи Buzzi.