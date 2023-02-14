Економіка

16:58 14.02.2023

Кабмін схвалив законопроєкт про створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

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Кабмін схвалив законопроєкт про створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, законопроєкт визначає основні правові, організаційні та фінансово-економічні засади створення та функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів та передбачає регулювання відносин у сфері управління формуванням та функціонуванням мінімальними запасами.

Положення законопроєкту поширюватимуться на відносини, що виникають у процесі формування, зберігання, фінансування, розкриття, відновлення, використання, заміни та реалізації мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, здійснення системи заходів щодо подолання кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.

Кабмін також схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу". Законопроєкт передбачає встановлення відповідальності суб'єктів ринку нафти та нафтопродуктів за порушення вимог щодо формування, зберігання, використання, заміни, оновлення та реалізації мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів відповідно до вимог цього законопроєкту про мінімальні запаси.

Як повідомлялося, угода про асоціацію з ЄС передбачає для України зобов'язання згідно з директивою 2009/119/ЄС сформувати до 2023 року та підтримувати мінімальний запас нафти та нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій. Резерв, який Україна має забезпечити, еквівалентний 90 діб чистого імпорту або 61 добі середньодобового споживання.

Теги: #кабмін #нафта #запаси

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