Генерація спроможна покрити споживання електроенергії третій день поспіль - глава Міненерго

Генерації електроенергії на вівторок, 14 лютого, достатньо для покриття споживання, повідомив глава Міненерго Герман Галущенко.

"Неймовірними зусиллями енергетиків вдається тримати генерацію, доставку та розподіл електроенергії на необхідному рівні, щоб забезпечувати потреби споживачів", - заявив Галущенко, слова якого наведено в повідомленні Міненерго в телеграм-каналі.

Водночас, як зазначається у повідомленні, в окремих регіонах, зокрема в Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення, пов'язані з ремонтом мереж.

Як повідомлялося з посиланням на мережевих операторів, "Укренерго" не доводило лімітів споживання на вівторок, як і за попередні два дні, з огляду на відсутність дефіциту електроенергії.