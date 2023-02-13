Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до RD і потім підвищило його до "СС" на завершенні реструктуризації

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з "C" до "Обмежений дефолт" (RD) після домовленості з власниками двох випусків єврооблігацій погашенням у 2024 та 2026 роках про відстрочку виплат за ними на 24 місяці, оскільки агентство класифікувало операцію як обмін проблемних боргів (DDE).

Водночас після її завершення Fitch підвищило довгостроковий рейтинг до "СС", а кредитоспроможність до "СС" ґрунтуючись на оцінці профілю УЗ після реструктуризації, який, як і раніше, "характеризується високим рівнем кредитного ризику" на тлі очікуваних збитків від операційної діяльності та негативного грошового потоку, сказано у повідомленні агентства в понеділок.

Повідомляється, що непогашений борг УЗ на кінець 2022 року становив 39,5 млрд грн проти 33,5 млрд грн у 2021 році, з них на єврооблігації припадало 82,8% боргу, а на борг в інвалюті – 94,3%. В результаті реструктуризації облігацій компанія отримала відстрочку у 2023-2025 рр.: на цей період припадає лише 4% від загальної суми боргу. Основні виплати тепер припадають на 2026 рік - 58% від поточного загального боргу (переважно євробонди на $595 млн) і після 2027 року - 32% (переважно євробонди на $300 млн у 2028 році).

"Відстрочка виплати купона по LPN дала компанії деякий простір для спокійної роботи. Однак потреби в операційних капіталовкладеннях, що зростають, вплинуть на ліквідність компанії у 2023 році", - зазначило Fitch.

За його оцінками, на тлі негативних очікувань УЗ щодо грошових надходжень від операційної діяльності у 2023 році компанія потребує фінансування, яке може надійти у розмірі EUR400 млн, з яких EUR199 млн – за рахунок вже існуючих кредитних ліній з ЄБРР та ЄІБ, а $200 млн – у процесі прийняття.

На фінансовий стан УЗ впливає можливість бюджету компенсувати компанії витрати на перевезення пасажирів, які субсидуються за рахунок прибутку від вантажних перевезень. 2022 року на ці цілі було виділено 10 млрд грн. У 2023 році УЗ очікує на виплату близько 27 млрд грн для фінансування 54% від загального обсягу запланованих інвестицій, сказано в повідомленні Fitch.

"Держава підтримує УЗ, але її можливості надати підтримку компанії обмежені вторгненням Росії, що триває", - зазначило агентство.

Fitch класифікує УЗ як компанію, пов'язану із сувереном та пов'язує її рейтинги із суверенними рейтингами.

До факторів, які також матимуть серйозний вплив на фінансовий стан УЗ, Fitch відносить вартість палива та електроенергії у 2023, ціни на природний газ, ремонт та обслуговування рухомого складу, збитки від курсової різниці. При цьому структура витрат компанії, за оцінкою Fitch, залишається стабільною (за винятком, зокрема, валютних ризиків). Переважні статті витрат – витрати на персонал (у середньому близько 65% операційних витрат у першому півріччі 2022 року проти 61% у 2017-2021 рр.) та технічне обслуговування на товари та послуги.

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" (УЗ) наприкінці січня оформила угоду з власниками двох випусків єврооблігацій на $895 млн про відстрочення купонних виплат та погашення за ними на 24 місяці. Згідно з ними, нова дата погашень облігацій на $594,9 млн зі ставкою 8,25% - 9 липня 2026 року, а облігацій на $300 млн зі ставкою 7,87% - 15 липня 2028 року.

Виплата купонного платежу відкладена на 24 місяці – до 9 січня 2025 року для облігацій із позики з терміном погашення у 2026-му році та до 15 січня 2025 року для облігацій із позики зі строком погашення у 2028 році.