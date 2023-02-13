ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 90 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

Минулого тижня, 6-12 лютого, фахівці енергохолдингу "ДТЕК" відновили електропостачання 90 тис. абонентів у 95 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

"Донецька та Дніпропетровська області продовжують страждати від постійних бойових дій. Проте, незважаючи на всі складнощі, минулого тижня енергетикам ДТЕКу вдалося заживити 95 населених пунктів у цьому регіоні", - повідомив енергохолдинг у "телеграм-каналі" у понеділок.

Зокрема, постачання електроенергії відновлено для 41 тис. сімей Донбасу та 49 тис. Дніпропетровської області.

"Через постійні атаки жителі цих областей регулярно залишаються без світла, але енергетики завжди готові і починають ремонтувати обладнання, щойно отримають дозвіл від ЗСУ", – зазначили у ДТЕКу.