Економіка

20:23 10.02.2023

СБ виділив Україні $50 млн гранту на відновлення, половину отримає Держагентство відновлення

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СБ виділив Україні $50 млн гранту на відновлення, половину отримає Держагентство відновлення

Світовий банк (СБ) оголосив про виділення додаткових $50 млн грантового фінансування на ремонт та відновлення транспортної мережі України, збільшення пропускних спроможностей експортно-імпортних коридорів, а також на гуманітарну допомогу, половину цих коштів для відновлення мостів отримає нещодавно утворене Держагентство відновлення.

"Вторгнення Росії в Україну і надалі має руйнівні економічні та гуманітарні наслідки. Україна потребує термінових інвестицій для ремонту пошкоджених основних транспортних шляхів", - наведено в повідомленні банку в п'ятницю слова віцепрезидента у справах регіону Європи та Центральної Азії Анни Б'єрде.

Банк уточнив, що грантове фінансування буде надано на додачу до $535 млн кредитних коштів, виділення яких було схвалено раніше.

Повідомляється, що проєкт "Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі" (RELINC) допоможе відбудувати основні мости та залізничні колії для відновлення сполучення між населеними пунктами. Також реалізовані в його рамках заходи сприятимуть покращенню транспортного сполучення в західному напрямку, щоб поліпшити ситуацію з експортно-імпортними потоками, яка погіршилася через блокаду чорноморських портів.

У рамках проєкту передбачається купівля модульних мостів, обладнання та матеріалів для термінового ремонту пошкоджених з'єднань доріг із мостами та життєво важливих залізничних колій. Також надаватиметься допомога на придбання безбортних залізничних платформ та додаткового рухомого складу для розширення можливостей залізниці в перевезенні вантажів у контейнерах.

"Він (проєкт) сприятиме розвитку економіки в Україні та за її межами завдяки розвитку транспортної галузі та торгівлі. Ми вдячні нашим донорам та партнерам за їхню постійну підтримку, щедрість та співпрацю", - додала Б’єрде.

Насамперед проєкт RELINC буде реалізований в областях, які звільнені від російських військ, уточнив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм на сторінці у фейсбуці. "На Донецьку, Луганську, Херсонську, Харківську, Миколаївську та Запорізьку області припадає близько 74% потреб у відновленні транспортної інфраструктури", – зазначив він.

Мінвідновлення уточнило, що Держагентство відновлення спрямує $25 млн на закупівлю та встановлення тимчасових мостів у регіонах, що постраждали від російської агресії.

Найєм додав, що для управління та адміністрування проєкту буде залучено Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS), яке працює у 80 країнах та надає послуги у сферах закупівельної діяльності та будівництва, спеціалізуючись на проєктах післявоєнного відновлення чи відновлення інфраструктури після природних катастроф. Для Держагентства відновлення це буде пілотний проєкт із залученням зовнішньої організації із закупівель, зазначив Найєм.

Зазначено, що рішення щодо виділення коштів – це друга масштабна екстрена операція з мобілізації коштів партнерів за допомогою інноваційного рамкового підходу за підтримки СБ, затверджена протягом останніх двох місяців. Першу було затверджено в грудні 2022 року, вона передбачала виділення фінансування на ремонт медичної інфраструктури та медичних послуг.

Грантове фінансування RELINC буде надано через Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформи в Україні (URTF), який СБ створив для координації грантового фінансування проєктів в Україні та надання гуманітарної допомоги. Він фінансується завдяки внескам Австрії, Ісландії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Швейцарії.

З урахуванням зобов'язань донорів СБ уже мобілізував більш ніж $18 млрд екстреного фінансування для України. Понад $16 млрд було виплачено в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Теги: #сб #відновлення

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