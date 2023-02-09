Економіка

17:16 09.02.2023

"Метінвест" у 2022 році сплатив 20,5 млрд грн податків і залишається одним з найбільших спонсорів української армії

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"Метінвест" у 2022 році сплатив 20,5 млрд грн податків і залишається одним з найбільших спонсорів української армії

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2022 році з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків та зборів.

Згідно з пресрелізом компанії, трійка найбільших відрахувань групи в Україні є такою: податок на прибуток – 6,6 млрд грн, єдиний соціальний внесок – понад 4 млрд грн та податок на доходи фізичних осіб – 3,7 млрд грн.

Також зазначається, що в умовах воєнних дій українські підприємства "Метінвесту" минулого року збільшили плату за користування надрами на 10% порівняно з 2021 роком - до 3,2 млрд грн, а плату за землю - на 28%, до 1,1 млрд грн. Крім того, значним джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів України у 2022 році став екологічний податок, який становить понад 600 млн грн.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков пояснив, що через розпочату Росією повномасштабну війну проти України минулий рік був дуже складним для всієї країни та для бізнесу зокрема.

"Підприємства "Метінвесту" в Україні працюють в умовах постійної загрози ворожих обстрілів та дефіциту електроенергії. Нам довелося перебудувати роботу, зокрема через зупинку маріупольських комбінатів та логістичних обмежень. Проте група залишається одним із найбільших платників податків у державі та одним із найбільших спонсорів української армії", - наголосив топменеджер, слова якого цитує пресслужба.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – управляюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #податки #метінвест

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