Економіка

15:32 07.02.2023

На Донеччині 8 лютого на добу скасують обмеження в електропостачанні - "ДТЕК"

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На Донеччині 8 лютого на добу скасують обмеження в електропостачанні - "ДТЕК"

У Донецькій області 8 лютого буде скасовано на добу обмеження в електропостачанні, повідомив "ДТЕК" у телеграмі у вівторок.

"Укренерго" 8 лютого проводитиме заміри потужності споживання електроенергії у Донецькій області для визначення актуальних показників. У зв'язку з цим завтра в регіоні не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла", - поінформували в енергохолдингу.

Як пояснили у "ДТЕК", це необхідно для визначення коректних лімітів під час використання графіків.

"Якщо завтра у вас зникне світло, можливо, це сталося через аварію або ворожі обстріли", - зазначили в компанії.

У "ДТЕК" порадили споживачам регіону в таких випадках звернутися до приватних повідомлень на сторінці "ДТЕК Донецькі електромережі" у фейсбуці або в колцентр компанії.

Енергохолдинг минулого тижня 30 січня - 5 лютого відновив електропостачання 36 тис. абонентів у 41 населеному пункті Донецької та Дніпропетровської областей.

У деяких населених пунктах доводиться ремонтувати енергетичне обладнання після ворожих обстрілів майже щодня, наголосили у "ДТЕК".

Джерело: https://t.me/dtek_ua/256

Теги: #енергетика #дтек #донецька_область

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