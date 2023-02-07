Відбулася ротація моніторингових місій МАГАТЕ на Запорізькій, Південноукраїнській, Рівненській та Чорнобильській АЕС – ДІЯРУ

Ротація постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) відбулася 6 лютого на Запорізькій та Південноукраїнській АЕС, 4 лютого – на Рівненській та Чорнобильській АЕС, – повідомляється на сайті Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ).

"Напередодні зміни групи експертів агентства (на Запорізькій АЕС – ІФ-У) в онлайн-форматі відбулася зустріч в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова, в.о. генерального директора ЗАЕС Дмитра Вербицького та головного інженера станції Ігоря Мурашова з новою командою місії МАГАТЕ", – поінформували, зокрема, в інспекції.

Під час онлайн-конференції сторони обговорили ситуацію на ЗАЕС, плани роботи місії МАГАТЕ на станції, а також найголовніші питання безпечного функціонування станції, яка з 4 березня 2022 року перебуває під окупацією російських загарбників.

"В.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков вкотре наголосив на важливості документування місією всіх впливів на ядерну та радіаційну безпеку, що виникають внаслідок російської агресії", – зазначили в ДІЯРУ.

МАГАТЕ розмістило свої постійні моніторингові місії на всіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду України відповідно до доручення президента Володимира Зеленського.