Заарештовано 170 вагонів із міндобривами російського та білоруського виробництва

Офіс генерального прокурора повідомляє про арешт 170 вагонів із мінеральними добривами російського та білоруського виробництва суму майже 100 млн грн.

"За клопотанням прокурорів накладено арешт на 170 вагонів з партією мінеральних добрив російського та білоруського виробництва. Загальний обсяг майна становить 11,8 тис. тонн на суму майже 100 млн грн", - ідеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі у понеділок.

За даними слідства, залізничні контейнери з міндобривами прибули до України ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Вони перебували в режимі "транзит" у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха. Вантаж належав двом іноземним компаніям – "Уралкалий" та "Беларуськалий", - інформують у прокуратурі.

Надалі, як зазначається у повідомленні, власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу та отримання мільйонних доходів, частина з них у вигляді податків пішла б на фінансування війни РФ проти України.

Заарештоване майно буде передано до управління АРМА.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора за фактом ухилення від сплати податків здійснюють детективи Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу СБУ.