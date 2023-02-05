Експорт агропродукції в межах "зернової ініціативи" у січні знизився на 25%

Україна в січні експортувала "зерновим коридором" на 25% менше агропродукції, ніж у грудні через навмисні дії інспекторів РФ із затримки суден у Босфорі, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) у неділю.

Згідно з інформацією відомства, у січні порти "Великої Одеси" обробили 77 суден і відправили 3 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, тоді як у грудні цей показник становив 97 суден і 3,7 млн тонн агропродукції відповідно.

Водночас у Міністерстві інфраструктури України зазначили, що критично низький показник виходу суден із портів (2,5 судна на добу) продовжує зберігатись. Якщо порівняти із жовтнем, тоді цей показник становив – 5,7.

"У січні порти працювали лише на 30-40% потужності через дефіцит флоту під завантаження. Три судна на добу при запропонованих дев'яти проходять інспекцію в Босфорі і отримують дозвіл рухатися в українські порти за продовольством", - додали в міністерстві.

За даними відомства, СКЦ планує проведення по 10 інспекцій на добу, але російські інспектори вдало завершують лише половину з них.

"У січні було проведено 204 інспекції, з яких успішними були 173, ще 31 інспекцію не було завершено через передчасне та самовільне закінчення робочого дня російськими інспекторами о 15 год. 30 хв. (регламентовано роботу до 17.30) або претензії до документів мають перевірятися СКЦ", - додали в міністерстві інфраструктури.

Крім того, гальмується реєстрація суден для участі в ініціативі. При заявлених понад 80 суднах представники країни-агресора без пояснення причин реєструють 2-3 судна на добу. Станом на 4 лютого 120 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини (98 - вхід у порти під завантаження, 22 - з агропродукцією на вихід). Переважна більшість із них чекає кілька тижнів.

Загалом за шість місяців роботи "зернового коридору" порти Великої Одеси відправили 691 судно з 19,7 млн тонн продовольства: порт "Чорноморськ" - 285 суден-7,3 млн тонн, порт "Одеса" - 215 суден-5,2 млн тонн та порт "Південний" - 191 судно із 6,6 млн тонн продовольства.

"Світ отримав 19,7 млн тонн продовольства, а має отримати понад 30 млн тонн за умови стабільного функціонування коридору", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів про створення коридору на 120 днів для вивезення зерна із трьох українських портів - "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Після закінчення періоду його дії угода була продовжена ще на 120 днів, із 19 листопада 2022 року.