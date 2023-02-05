Економіка

11:32 05.02.2023

У Києві та Київській області частково вводяться стабілізаційні відключення - ДТЕК

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У Києві та Київській області частково вводяться стабілізаційні відключення - ДТЕК

 У Києві та області за командою системного оператора НЕК "Укренерго" вводяться стабілізаційні відключення в певних районах, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"За командою "Укренерго" буде обмежено електропостачання частини Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів, а також лівого берега столиці. У Київській області обмеження будуть застосовані в Києво-Святошинському районі", - йдеться в повідомленні в його телеграм-каналі в неділю.

Там наголосили, що це дасть змогу уникнути аварій через перевантаження обладнання.

Водночас через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київської області, уточнили в компанії.

Як повідомлялося, оператори системи розподілу отримали ліміти "Укренерго" тільки з 16:00 до 20:00 неділі і планували пройти день без відключень або з мінімальними.

Теги: #енергетика #дтек #київська_область

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