У Києві та Київській області частково вводяться стабілізаційні відключення - ДТЕК

У Києві та області за командою системного оператора НЕК "Укренерго" вводяться стабілізаційні відключення в певних районах, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"За командою "Укренерго" буде обмежено електропостачання частини Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів, а також лівого берега столиці. У Київській області обмеження будуть застосовані в Києво-Святошинському районі", - йдеться в повідомленні в його телеграм-каналі в неділю.

Там наголосили, що це дасть змогу уникнути аварій через перевантаження обладнання.

Водночас через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київської області, уточнили в компанії.

Як повідомлялося, оператори системи розподілу отримали ліміти "Укренерго" тільки з 16:00 до 20:00 неділі і планували пройти день без відключень або з мінімальними.