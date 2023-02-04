Україна у січні скоротила експорт агропродукції на 1,3 млн тонн через блокування Росією зернового коридору

Україна у січні відправила на експорт 5,5 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, що на 1,3 млн тонн менше, ніж за грудень, повідомило Мінагрополітики в суботу.

"Така динаміка у бік зменшення обумовлена штучним блокуванням роботи "зернового коридору" з боку російських інспекторів", - зазначило міністерство.

Воно уточнило, що в рамках "зернової ініціативи" було відвантажено за перший місяць року лише 3 млн тонн, тоді як раніше експорт сільгосппродукції коридором становив 4 млн тонн і більше на місяць.

За даними Мінагрополітики, експорт кукурудзи знизився на 700 тис. тонн – до 2,6 млн тонн, пшениці – на 250 тис. тонн, до 1,3 млн. тонн.

Загалом у маркетинговому сезоні (липень 2022 – січень 2023) на експорт було відвантажено 15,4 млн тонн кукурудзи та 9,7 млн тонн пшениці, а з олійними – 39,2 млн тонн, зазначило міністерство.

Воно додало, що за 11 місяців війни в інші країни з України було спрямовано 44,4 млн тонн агропродукції, зокрема пшениці – 9,9 млн тонн, кукурудзи – 18,2 млн тонн. Незначна різниця у постачанні цих культур порівняно з новим маркетинговим сезоном пов'язана із закриттям українських портів, які не функціонували п'ять місяців, а у серпні почали поступово нарощувати обсяги, пояснило Мінагрополітики.

За його даними, у трійці лідерів із відправок у січні залишилася соняшникова олія з показником у 347 тис. тонн, що на 121 тис. менше, ніж було у грудні.

Січневі постачання соєвих бобів знизилися трохи порівняно з грудневими – до 345 тис. тонн із 387 тис. тонн, шроту до 295 тис. тонн із 331 тис. тонн.

Водночас більш ніж у 1,6 раза скоротилися постачання насіння соняшнику – до 190 тис. тонн із 312 тис. тонн у грудні, а ріпаку – майже в 1,3 раза: до 186 тис. тонн із 237 тис. тонн порівняно із 412 тис. тонн у листопаді.

Як зазначило Мінагрополітики, майже незмінними у січні залишились відправки ячменю: 168,7 тис. тонн проти 179 тис. тонн у грудні. Соєвої олії за перший місяць 2023 року поїхало на 6 тис. тонн більше – 26 тис. тонн.

"Загальна картина відправок за січень у відсотках така: 47,36% посідає кукурудза, 24,23% – пшениця, 6,33% – соняшникова олія, соєві боби – 6,29%, 5,38% – шрот, насіння соняшника – 3,46%, ріпак – 3,39%, ячмінь – 3,08%, соєва олія – 0,49%”, – зазначило міністерство.

Воно додало, що загальний обсяг відправок за 11 місяців у розрізі культур: 18,2 млн тонн – кукурудза (40,88%); 9,9 млн тонн – пшениця (22,25%); 3,6 млн тонн – соняшникова олія (8,12%); 3,2 млн тонн – ріпак (7,21%); 2,9 млн тонн – насіння соняшника (6,49%); 2,5 млн тонн – шроти (5,65%); 1,9 млн тонн – ячмінь (4,21%); 2 млн тонн – соєві боби (4,70%), 215 тис. тонн – соєва олія (0,48%).

Як повідомлялося, Україна в 2021/2022 МР експортувала 48,51 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 8,4% вище за показники попереднього МР, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ і труднощі з експортом агропродукції через блокаду українських морських портів. На зовнішні ринки було поставлено 18,74 млн тонн пшениці (на 12,6% більше за показники 2020/2021МР), 23,54 млн тонн кукурудзи (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменю (+35,9%) ), 70,9 тис. тонн борошна (-44,1%).

Україна в 2020/2021 МР експортувала 44,72 млн. тонн зернових і зернобобових культур: 16,64 млн тонн пшениці, 23,08 млн тонн кукурудзи, 4,23 млн тонн ячменю, 126,9 тис. тонн борошна і 18,4 тис. тонн жита.

У 2019/2020 МР Україна експортувала 56,72 млн тонн зернових та зернобобових культур.