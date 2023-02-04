"Укренерго" попереджає про тривалі обмеження електропостачання Одеси та прилеглих районів області через масштабну аварію в мережі

Масштабна аварія на магістральній мережі в Одеській області, що сталася через відмову обладнання, яке неодноразово відновлювали після російських атак, загрожує більш тривалими обмеженнями електропостачання Одеси та прилеглих районів, повідомила НЕК "Укренерго".

"На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тому й обмеження енергопостачання цього разу будуть більш тривалими. Поки що неможливо визначити конкретний час, коли його буде повністю відновлено", – повідомляється в телеграм-каналі "Укренерго" в суботу вранці.

У компанії зазначили, що разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми живлення Одеси та прилеглих районів.

"Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергопостачання", – наголосили в НЕК.

Там пояснили, що в суботу вранці на одній з високовольтних підстанцій, яка живить м.Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, відновлений після пошкоджень під час російських атак.

"У місті та кількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі - аварійні відключення. У більшості інших районів області немає перешкод для доставки електроенергії споживачам", - описали ситуацію в "Укренерго".

Компанія також звернула увагу, що під час кількох останніх ракетних атак ворог навмисно обирав ціллю високовольтну інфраструктуру Одеської області, намагаючись її знеструмити. В результаті-всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних пошкоджень.

"Ремонтні бригади "Укренерго" відновлювали функціонал неодноразово пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами. Тому для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання", - пояснили в НЕК.

Як повідомлялося, в результаті аварій у магістральній мережі Одеса і частина районів області залишаються знеструмленими. До цього з дня останньої атаки ворогів 26 січня в Одеській області діяли аварійні відключення електрики, оскільки були обмежені можливості її доставки.