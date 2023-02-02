Економіка

19:05 02.02.2023

ЄК підтримує збільшення комерційних перетоків е/е між Європою та Україною – Шефчович

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ЄК підтримує збільшення комерційних перетоків е/е між Європою та Україною – Шефчович

Єврокомісія схвалює зусилля України щодо збільшення потужності міждержавних перетинів для імпорту-експорту електроенергії, повідомив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

"Незважаючи на війну, Україна постачала електроенергію Європейському Союзу, й тому запит на збільшення потужностей для імпорту з 700 МВт та для експорту з 400 МВт до 1600 МВт або навіть 2 ГВт дуже вітаються за обома напрямками", – сказав Шефчович на спільному засіданні українського уряду та Єврокомісії в Києві в четвер.

При цьому він запевнив, що ЄК працюватиме над цим питанням з усіма партнерами з Євросоюзу, зокрема з Європейською мережею операторів систем передачі (ENTSO-E) та з відповідними державами-членами ЄС.

За словами заступника глави ЄК, необхідно переконатися, що розширення потужності відбудеться в безпечний для Європи спосіб.

"Дуже важливий елемент, який ми обговорювали і який хотіли би підтримати, – це створення міцніших інтерконекторів з Україною", – зазначив він.

При цьому Шефчович висловив упевненість, що спільні плани в електроенергетиці "об'єднають наші ринки та збільшать торгівлю між ЄС та Україною".

Як зазначив в ефірі національного телемарафону цього дня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, за оцінками компанії, ліміт для імпорту, доведений європейцями спільно для України та Молдови, можна збільшити у 2-2,5 раза, що дало б змогу знизити дефіцит електроенергії на 40-50%, і Україна відстоює збільшення лімітів. Водночас, за його словами, Європа обережно ставиться до збільшення потужності, оцінюючи наслідки для європейської енергосистеми.

Виконавчий директор групи "ДТЕК" Дмитро Сахарук, яка в січні імпортувала 60 млн кВт-год е/е зі Словаччини, також у нацмарафоні в четвер зазначив, що компанія поступово нарощує обсяги імпорту, оскільки є можливості для цього і є попит виробників на таку е/е, щоб забезпечити діяльність за умов дефіциту ресурсу.

Як повідомлялося, у жовтні Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила потужність комерційних обмінів між Україною та Європою до 400 МВт для експорту та до 500 МВт для імпорту ресурсу. До цього, за даними НЕК, було по 300 МВт в обох напрямках. Наразі за рахунок потужності, виділеної на Молдову, енергосистема якої синхронізована з енергосистемою Європи разом з українською, максимальний розмір перетину для імпорту, що виставляється на щоденні аукціони, становить 600 МВт. Усього разом із Молдовою він становить 700 МВт.

Експорт електроенергії до Європи було призупинено з 11 жовтня після повітряних атак російських загарбників на українську енергосистему, які призвели до руйнувань і енергооб'єктів, і енергоінфраструктури. Нині ліміти споживання електроенергії, що виділяються областям, покривають приблизно половину їхньої потреби, тому Україна живе в умовах графіків відключень е/е споживачам.

Теги: #єс #енергетика #е_е

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