Економіка

15:45 02.02.2023

Єврокомісія підпише в четвер угоду про приєднання України до Програми єдиного ринку – Домбровскіс

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Єврокомісія підпише в четвер угоду про приєднання України до Програми єдиного ринку – Домбровскіс

Єврокомісія підпише в четвер угоду про приєднання України до Програми єдиного ринку, що особливо актуально для малих і середніх підприємств, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії в Києві в четвер.

"Цьогорічне призупинення всіх мит і заходів торговельного захисту на імпорт з України до ЄС діє до 5 червня цього року. Найближчим часом ми запропонуємо продовжити ці критично важливі для вашої економіки заходи", – сказав також Домбровскіс.

За його словами, Єврокомісія працює над оцінкою їх економічного впливу, щоб краще пояснити це розширення державам-членам ЄС, особливо в чутливих галузях, де імпорт значно збільшився, наприклад, деяких сільськогосподарських продуктів.

"Ми були б вдячні, якби Україна продемонструвала позитивні зрушення у цьому напрямі, продемонструвала відкритість до держав-членів", – зазначив він.

Віцепрезидент додав, що також обговорюватиметься можливість розпочати переговори на основі статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо подальшої лібералізації двосторонньої торгівлі.

Як повідомлялося, регламент Європейського парламенту та Ради №2022/870 про тимчасові заходи щодо лібералізації торгівлі, які звільняють на рік український експорт від мит, набув чинності 6 червня 2022 року. Відповідно до нього, йдеться про мита для промислової продукції; призупинення застосування системи вхідних цін для фруктів та овочів і всіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції; а також про призупинення антидемпінгових мит на імпорт товарів походженням з України та призупинення застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.

У свою чергу лібералізація торговельних відносин передбачає, що Україна дотримуватиметься європейських правил: походження товарів і відповідних процедур у рамках Угоди про асоціацію; утримання від будь-яких нових обмежень на імпорт з ЄС; повага України до демократичних принципів, прав людини й основних свобод, верховенства права, боротьби з корупцією.

Як зазначила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, у 2022 році ЄС зміцнив свої позиції найбільшого торговельного партнера України – на нього припало 55,5% всього зовнішнього товарообігу, тоді як у 2021 році – 39%.

Теги: #єврокомісія #домбровскіс

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