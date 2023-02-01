Економіка

17:16 01.02.2023

Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитися від роботи з РФ і перейти до широкої співпраці з Україною

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Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитися від роботи з РФ і перейти до широкої співпраці з Україною

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві закликав австрійський бізнес відмовитися від роботи з Росією та перейти до широкої співпраці з Україною.

"Ми обговорили співпрацю наших держав на рівні ЄС. Я наголосив на необхідності запровадження подальших санкцій проти РФ. Держава-терорист має відчувати ціну свого терору та реальне обмеження своєї спроможності продовжувати війну", - сказав Зеленський.

У цьому контексті президент України наголосив на ситуації з австрійським бізнесом, який, за його словами, всупереч російському терору не залишає Росію і продовжує надавати їй податкову підтримку.

"Тому ми дуже зацікавлені, щоб цей бізнес перейшов працювати в Україну. Ми хочемо проговорити це питання на системному рівні. Зокрема, ми наголосили на ситуації щодо Raiffeisen Bank, який не лише працює в Росії, а і приймає рішення, як, наприклад, податкові канікули для мобілізованих в армію РФ", - сказав Зеленський.

Як наголосив президент України, це неприпустимо в нинішніх реаліях.

"Ми закликаємо австрійську сторону докласти всіх можливих зусиль, щоб окремі компанії справді не підставляли австрійське суспільство. Я вірю, що це важливе питання, як і багато інших, буде вирішено на основі спільних цінностей свободи, демократії, верховенства права та прав людини", - заявив він.

Зеленський також закликав усіх австрійських бізнесменів до нарощування темпів співпраці з українськими колегами, зокрема в питаннях відновлення, енергетики та її модернізації.

Теги: #бізнес #австрія #зеленський

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