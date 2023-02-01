KSG Agro забезпечив енергетичну автономність шляхом встановлення генераторів потужністю 1,5 МВт – голова правління

Великий український виробник свинини KSG Agro забезпечив собі енергетичну автономність шляхом встановлення у своїх господарствах близько 10 генераторів загальною потужністю 1,5 МВт, у планах наростити генерацію ще на 500-600 КВт, розповів власник та голова правління групи компаній Сергій Касьянов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також уточнив, що цим холдинг забезпечив свої базові виробничі потреби.

За словами Касьянова, проєкти альтернативного електропостачання з урахуванням загрози обстрілів української енергетичної інфраструктури російськими ракетами керівництво KSG Agro почало готувати ще навесні 2022 року.

"Ми ще з весни та початку літа розуміли, що якщо не буде води, корму та вентиляції на свинокомплексі, то мине зовсім небагато часу, і тварини почнуть гинути. Тому насамперед ми оснастили виробничі об'єкти, і ще до початку масованих ракетних обстрілів мали генератори на тваринницьких майданчиках та на комбікормовому заводі”, - розповів голова правління.

Він пояснив, що у разі повного знеструмлення тварини на свинокомплексі почнуть страждати і гинути вже за добу-дві.

Водночас холдинг встановив генератор для місцевої громади на Дніпропетровщині, бо її водовід постачає воду і для населення громади, і для свинокомплексу. Крім того, менш потужними генераторами KSG Agro оснастив свою олійню таі головний офіс. Таким чином, для забезпечення альтернативної генерації у господарствах холдингу встановлено близько 10 генераторів потужністю від 100 до 250 кВт.

Касьянов повідомив, що в майбутньому холдинг планує наростити власну генерацію на 500-600 кВт для повного забезпечення холодильного обладнання та адмінприміщень безперебійним електропостачанням.

"Можливо, в офісних приміщеннях потрібно зробити більше, щоб повністю забезпечити там потреби в електроенергії, а на виробничих майданчиках практично все працює. З холодильним обладнанням є певні проблеми. Зараз зима, і проблема з охолодженням вже не є такою гостро, але до літа їх потрібно буде обладнати краще, тим більше, що технічні можливості для цього є. Потрібно буде додати ще 500-600 кВт власної генерації", - наголосив Касьянов.

Він також уточнив, що KSG Agro планує подавати заявку на отримання потужних дизельних генераторів у вигляді гуманітарної допомоги з Німеччини, яка поставить в Україну понад 700 генераторів для підтримки української енергосистеми, з них щонайменше 25 одиниць буде розподілено через Мінагрополітики України серед підприємств АПК.

"Я чув, що така програма готується, але порятунок тих, хто тоне – справа рук тих, хто тоне. Тому насамперед ми розраховуємо на себе. У нас є контакти на рівні облдержадміністрації, вони знають усі наші об'єкти, намагаються допомагати та мінімізувати час відключень електроенергії. Також ми маємо контакт і з місцевим ДТЕКом", - власник холдингу.

Як повідомлялося, у січні 2023 року Німеччина доставила на склад в Україні перші 10 високопродуктивних електрогенераторів (потужністю від 450 кВт), звідки вони розподіляються серед виробників продуктів харчування, які працюють у регіонах, що постраждали від російського вторгнення, а також на нещодавно деокупованих територіях.

Загалом у рамках цієї допомоги заплановано передати понад 700 генераторів для підтримки української енергосистеми. З них щонайменше 25 генераторів будуть надані виробникам продуктів харчування, зокрема для виробництва хліба, молока, продукції тваринництва, забезпечення електроенергією складів, елеваторів тощо.

Вертикально інтегрований холдинг KSG Аgro займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Його земельний банк становить близько 21 тис. га.

За даними агрохолдингу, він входить до п’ятірки найкращих виробників свинини в Україні.

KSG Agro у 2021 році наростив чистий прибуток у 16 разів порівняно з 2020 роком – до $20,27 млн, виторг – на 44%, до $30,75 млн, при цьому збільшив EBITDA удвічі – до $12,28 млн.