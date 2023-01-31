Українці через "Дію" замовили на обмін уже понад 300 тис. LED-ламп

Українці за добу замовили у межах запущеної через "Дію" програми обміну ламп розжарювання на LED-лампи вже понад 300 тис. нових ламп, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Учора в Україні стартувала масштабна програма обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи. Це ініціатива президента Володимира Зеленського, яку підтримав Європейський Союз", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, 30 млн таких ламп уже закуплено ЄС, ще 5 млн очікуються від Франції.

"Українці замовили на обмін уже понад 300 тисяч енергозберігаючих ламп через "Дію". Тому ми впевнені, що програма буде успішною", - підсумував прем'єр.