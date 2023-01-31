УЗ додала 328 місць на поїзди до Польщі з Києва та Харкова

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) розширює мережу залізничного сполучення України та Польщі, призначивши додаткові групи вагонів з Харкова та Києва у напрямку Перемишля та Хелма, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії.

Водночас уточнено, що з Харкова група вагонів з 19 лютого вирушатиме у складі поїзда №17 Харків-Ужгород (номер групи вагонів з Харкова №73/74) непарними числами о 14:07 та прибуватиме до Києва о 21:04.

З Києва вагони у складі поїзда №89/90 відбуватимуть до Перемишля, куди поїзд прибуває об 11:13. У зворотному напрямку з 20 лютого з Перемишля поїзд вирушатиме парними числами о 13:45 та прибуватиме до Харкова о 10:01, уточнили у пресслужбі УЗ.

"Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків-Хелм вирушатиме з Харкова парними числами", - йдеться у повідомленні.

Також за рахунок додаткових вагонів буде збільшено кількість місць на Хелм з Києва. Група вагонів №19/20 Київ-Хелм вирушатиме у складі поїзда №67/68 Київ-Варшава о 18:14 щоденно.

У Ягодині їх від'єднуватимуть від варшавського поїзда, вони прибуватимуть до Хелма о 4:55. У свою чергу, поїзд №67/68 прибуває до Варшави о 10:12. У зворотному напрямку з Варшави потяг №67/68 відправлятиметься о 17:45; із Хелма поїзд №19/20 вирушатиме о 23:45. Повний склад потягу прибуває до Києва о 12.07.

Зазначається, що пасажири поїзда №19/20, після прибуття до Хелма, можуть зручно пересісти на польський поїзд ІС67, що прибуває до Варшави о 10:12. Також у зворотному напрямку: із Варшави польський поїзд ІС68 виїжджає о 17:45 та прибуває до Хелма о 21:10. Квитки на польські потяги можна придбати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.

Це дозволить відкрити 72 додаткові місця з Харкова до Перемишля та 256 місць з Києва до Хелма, звідки пасажири можуть дістатися до Варшави.

В УЗ уточнили, що квитки на новопризначені потяги вже доступні у додатку УЗ, чат-боті, на сайті та у касах вокзалу.

Раніше в УЗ повідомляли про ажіотажний попит на квитки на потяг №67/68 Київ-Варшава-Київ, на який фіксується до 20 тис. запитів щодня за наявності 180 місць, та радили пасажирам у поїздці до Польщі враховувати також наявність поїздів, які прямують до Перемишля та Хелма. УЗ також змінила систему продажу квитків, що їх повертають на цей поїзд пасажири: тепер вони надходять у продаж онлайн за один день до наступного рейсу між 08:00 і 09:00.