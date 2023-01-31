Економіка

16:29 31.01.2023

A.G.R. Group знадобилося півтора місяця для відновлення сільгоспкластера в Київській області після окупації

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A.G.R. Group знадобилося півтора місяця для відновлення сільгоспкластера в Київській області після окупації

Сільськогосподарський кластер "Бровари" групи компаній A.G.R. Group навесні 2022 року був окупований російськими військами, які увірвалися в північні регіони України, ракетними та артилерійськими обстрілами біля холдингу було пошкоджено операційний силос, зерносушильний комплекс та зерносховище ємністю 20 тис. тонн.

Як повідомив власник аграрної групи Місак Хідірян в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", на відновлення працездатності кластера знадобилося понад 5 млн грн і півтора місяця інтенсивних робіт, оскільки агрохолдинг поспішав вчасно провести посівну та збиральну кампанії.

Крім того, російським обстрілом також пошкодило техніку A.G.R. Group, поставлену на зимове зберігання, постраждали трактори John Deere та причіпні агрегати.

"Наш кластер "Бровари" навесні опинився в окупації. Російські окупанти вибили БТРом ворота, взяли охорону в заручники і почали мародерствувати: вкрали дизельне пальне, обладнання зі складів, пошкодили дорогу сільгосптехніку...Аж до того, що окупанти поламали дверцята в самохідних оприскувачах, щоб дістати магнітоли. Зняти не змогли - просто розкурочили панелі", - розповів власник A.G.R. Group в інтерв'ю.

Хідірян уточнив, що, окрім відновлення сільськогосподарських будівель, розмінування кластера "Бровари" тривало близько 10 днів. Також на полях залишилося багато пошкодженої та знищеної військової техніки окупантів.

"Біля Броварського кластера залишилося багато битої російської техніки, яку ми своїми тракторами стягували для подальшого передання ЗСУ – там були здебільшого биті танки, але були й цілі. Частину техніки окупантів тягли до нас на базу, вантажили на трали та везли на ремонт. Було таке, що з полів доводилося один танк трьома потужними тракторами витягувати. Також їздили до сусідніх сіл і у людей із городів витягували трофеї рашистів", - зазначив Хідірян.

Як повідомлялося з посиланням на Національну академію аграрних наук України (НААН), сумарні прямі збитки, заподіяні сільськогосподарській галузі України внаслідок повномасштабного російського вторгнення, до кінця 2022 року досягли $9,3–9,8 млрд, що можна порівняти з сумарним прибутком аграрних підприємств країни за 2020-й та 2021 рр.

У цю цифру включено збитки від блокади українських морпортів та вимушеної зміни логістики експортних перевезень ($7,5–8,0 млрд), вартості непроданого торішнього зерна ($0,5 млрд) та вартості знищених чи захоплених окупантами складських приміщень та елеваторів ($1,3 млрд).

До складу холдингу A.G.R. Group входить понад 20 компаній. Основний напрям його діяльності – торгівля сільгосппродукцією, вирощування та зберігання зернових культур, а також тваринництво.

A.G.R. Group обробляє землі у Полтавській, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Сумській областях. Вся вирощена продукція реалізується зовнішніх ринках.

Президент холдингу та голова його наглядової ради – бізнесмен Місак Хідірян.

Теги: #зерно #agr_group #хідірян

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