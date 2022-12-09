Економіка

08:41 09.12.2022

A.G.R. Group може створити сільгоспкластер у західних областях для зручнішого експорту

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A.G.R. Group може створити сільгоспкластер у західних областях для зручнішого експорту

Після початку повномасштабного російського вторгнення група компаній A.G.R. Group і MK Merchants SA, що належать бізнесменові Місаку Хідіряну, переорієнтовувала логістичні шляхи з українських морпортів на ринок ЄС через автомобільний і залізничний транспорт, а також річкові порти Рені та Ізмаїл.

Як повідомив Місак Хідірян агентству "Інтерфакс-Україна", група компаній продовжить експортувати частину сільгосппродукції через наземні прикордонні переходи з ЄС і річкою Дунай навіть після звільнення окупованих територій від російських військ і відновлення Україною повноцінної торгівлі в акваторії Чорного моря.

За його даними, після початку повномасштабної війни група компаній зайнялася пошуком елеваторних потужностей на заході України й перевезенням туди запасів урожаю з центральних регіонів країни. Пізніше було налагоджено автомобільні та залізничні логістичні канали для збуту сільгосппродукції в ЄС. У групі компаній уже також є домовленості про співпрацю з європейською трейдинговою компанією з досить потужною інфраструктурою в усій Європі, куди вже почали постачати свою сільгосппродукцію.

"Крім того, ми домовилися, що спільно працюватимемо над завантаженням їх обсягів і дали гарантії, що після нашої перемоги та звільнення окупованих територій ми збережемо наші партнерські відносини, навіть коли відкриються порти й морська логістика знову опиниться в пріоритеті. Можливо, навіть розглянемо з правлінням A.G.R. Group купівлю нових кластерів на заході України для зручнішого партнерства", - розповів Місак Хідірян агентству.

За його словами, наразі для експорту недоступні глибоководні морські порти, тому використовується автомобільний і залізничний транспорт, а також порти Рені та Ізмаїл. Проте така логістика набагато дорожча за морський експорт, а також пов'язана з низкою труднощів, таких як неможливість виїжджати за межі України водіям - її громадянам, або з великими чергами із суден у портах.

Проте крім європейського напрямку було активізовано діяльність у кількох країнах Близького Сходу. "Там працюють наші офіси й запущений на максимум внутрішній продаж, оскільки нам потрібна додаткова маржа через високі логістичні витрати. Ми маємо чітко розуміти, що логістичне плече збільшилося, зросли ціни на фрахт, подорожчали енергоносії та пальне, внаслідок чого ми витрачаємо близько $200 на тонні експорту. $200 на нашому товарі - це величезні гроші, раніше ми витрачали $45-50 на тонні", - констатував Місак Хідірян.

До агрохолдингу A.G.R. Group входять 20 компаній. Основний напрям його діяльності - торгівля сільгосппродукцією, вирощування і зберігання зернових культур, а також тваринництво.

A.G.R. Group обробляє землі в Полтавській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. Уся вирощена продукція реалізовується на зовнішніх ринках.

Президент холдингу та голова його наглядової ради - бізнесмен Місак Хідірян.

Теги: #agr_group

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