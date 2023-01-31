A.G.R. Group навіть після закінчення війни та деокупації продовжить експортувати частину зерна через ЄС, для цього цікавиться елеваторами на заході України – керівництво холдингу

Перша частина інтерв'ю із власником агрохолдингу A.G.R. Group Місаком Хідіряном та головою правління A.G.R. Group Ігорем Шестопаловим про ключові виклики минулого року: військове вторгнення РФ і вимушену зміну умов і напрямків логістики сільгоспкультур

Текст: Олексій Козаченко



- Что вы обнаружили в своем сельхозкластере в Киевской области после "жеста доброй воли" россиян?

Мисак Хидирян: - Наш кластер "Бровары" в Киевской области весной оказался в оккупации. Российские оккупанты выбили БТРом ворота, взяли охрану в заложники и начали мародерствовать: украли дизельное топливо, оборудование со складов, повредили дорогую сельхозтехнику. Кроме того, ракетным и артиллерийским обстрелами рашисты повредили операционный силос, зерносушильный комплекс и зернохранилище на 20 тыс. тонн. Обстрелы также повредили технику, поставленную на зимнее хранение – пострадали тракторы John Deere и прицепные агрегаты. Дошло до того, что оккупанты поломали дверцы в самоходных опрыскивателях, чтобы достать магнитолы. Снять не смогли – просто раскурочили панели.

На частичный ремонт повреждений холдинг потратил более 5 млн грн. Восстановление кластера заняло полтора месяца – мы очень спешили встать в строй и во время посевной и уборочной кампаний были в рабочем режиме.



- Часть производителей сельхозтехники вышла с рынка Украины с началом войны, как это сказалось на работоспособности вашего парка?

Игорь Шестопалов: - С запчастями сейчас очень сложно. Часть позиций ждем под заказ - даем предоплату и ждем доставку. Стараемся самостоятельно решать вопросы ремонта техники: где-то вытачиваем, где-то навариваем, после чего работаем дальше. Технику ремонтируем своими силами, диагностируем ее соответствующим ПО.

До войны у нас были планы на покупку тракторов, прицепной техники, планировали покупку жаток для подсолнечника. В прошедшем году обошлись своей техникой, арендовали только комбайны бренда Case IH для сбора подсолнечника.

Несмотря ни на что, мы продолжаем работать по технологиям точного земледелия, и это оправдывается. Наши сеялки Kinze и Väderstad настроены на сев с нормой высева в зависимости от культуры по устанавливаемой глубине, что исключает пересев и огрехи сева из-за автоматического отключения секций.

Наши тракторы и опрыскиватели оснащены системой iTEC, чтобы минимизировать работу операторов. Мы настраиваем BoomTrac – систему автоматического измерения высоты штанги опрыскивателя над почвой или растением. Зерноуборочные машины и тракторы у нас работают по RTK-сигналу. Каждый комбайнер имеет свою именную карточку, без которой он не сможет выгрузить собранную продукцию.



- После введения военного положения выделяли технику для военных?

М. Х: - Возле нашего Броварского кластера осталось много битой российской техники, которую мы своими тракторами стягивали для дальнейшей передачи ВСУ – там были в большинстве битые танки, но были и целые. Часть техники оккупантов тащили к нам на базу, грузили на тралы и везли на ремонт. Было такое, что с полей приходилось один танк тремя мощными тракторами вытаскивать. Также ездили в соседние села и у людей из огородов вытаскивали трофеи рашистов.

Весной мы передали ВСУ и ТрО 6 грузовых автомобилей МАЗ с прицепами, бензовоз, легковые автомобили "Нива", Renault Duster, пикапы Toyota Hilux, а также топливо защитникам Украины. Бензовоз нам, кстати, вернули после того, как оккупанты отошли от Киевской области, и в итоге он успешно отработал во время посевной.



- Что делали с минами и остатками боеприпасов в Киевской области?

М. Х: - Решили, что посевная должна пройти при любых условиях. Мы нашли команду по разминированию, которая каждый день с нашими агрономами выезжала в поля и искала противотанковые мины и неразорвавшиеся снаряды. Параллельно пригласили специальную комиссию, задокументировавшую факты разрушений и краж со стороны российских войск.

Фактически на возобновление работы кластера ушло полтора месяца, из которых около 10 дней - на разминирование полей. Только 10-11 апреля здесь начали проводить обработку почвы и вносить удобрения, а через неделю приступили к посеву кукурузы. Чтобы механизаторы могли работать круглосуточно, получили разрешение от ВСУ и Теробороны работать в комендантский час. Последние пошли навстречу, и даже организовали сопровождение механизаторов в ночное время, потому что в тот момент в регионе продолжали действовать диверсионно-разведывательные группы.

Что касается сотрудников, то более 90% вернулись на рабочие места. По возможности перевели в главный офис и на кластеры работников с оккупированных территорий. В частности, из кластера "Николаев" взяли на работу инженера-механика. Трех механизаторов - вынужденных переселенцев приняли из Херсонской и Николаевской областей.



- Российская агрессия заставила агросектор развивать новые логистические направления. Что вы успели сделать за год?

И. Ш: - С началом войны группа компаний A.G.R. Group и MK Merchants S. A. Мисака Хидиряна переориентировали логистику на рынок ЕС с морских портов на автомобильный, железнодорожный транспорт и речпорты Рени и Измаила, но даже после окончания войны и деоккупации продолжим экспорт части зерна в этом направлении. Из-за этого нам интересны зернохранилища и сельхозпредприятия на западе Украины – это сокращение плеча логистики и более удобный экспорт в ЕС.

Сейчас мы вкладываем средства в восстановление поврежденных россиянами активов – уже починили сушилку и зерновой силос в Броварском кластере, изучаем, как восстанавливать зерновую инфраструктуру в Николаевском кластере после его недавнего освобождения ВСУ.



- Логистика в 2022 была аномально дорогой. Как с этим справлялись?

М. Х: - Для Украины экономическая целесообразность экспорта в страны Азии и Африки через морпорты ЕС под вопросом, поскольку перевалка и перегрузка стоит 50-60% от стоимости зерна, что делает такой способ экспорта для агрария убыточным. Направление экспорта в ЕС может быть выгодно только для экспорта конечным потребителям в ЕС.

Если оценивать работу "зернового" коридора, то данные ООН свидетельствуют, что большая часть зернового экспорта из Украины за последние три месяца направились в Испанию, Турцию, Италию, Китай и Нидерланды. Именно возвращение Украины на мировые аграрные рынки после открытия зернового коридора способствовало уменьшению мировых цен на продовольствие, что облегчило проблему с продовольствием для беднейших стран.

Мы также активно экспортируем по "зерновому" коридору. Откровенно говоря, это рискованный вариант из-за больших очередей, задержек инспекций зерновозов с российской стороны, и вообще очень медленной его работы. Но, учитывая текущую ситуацию со стоимостью логистики во время войны, считаю зерновой коридор хорошей возможностью.

В конце концов, европейская железная дорога не способна перевезти нужные Украине объемы зерна, да и не только зерна. Чтобы полноценно использовать европейскую инфраструктуру для экспорта, нужно отрывать дополнительные железнодорожные и автомобильные погранпереходы на границе с Украиной, и, конечно, строить у нас европейскую колею.



- Что у вас по автомобильным и железнодорожным перевозкам?

И. Ш: - Мы весь год ускоряли и упрощали собственные бизнес-процессы, обращались в соответствующие официальные структурные подразделения ЕС и Украины для наращивания объемов скорости доставки грузов, активно привлекали автотранспорт. Возможно, стоит собрать представителей министерств, агропредприятий, экспортеров и профильных ассоциаций, сложить полную картину препятствий для логистики в ЕС, и совместно найти пути решения этих вопросов.

Учтите, что за год в несколько раз подорожала перевозка зерна по ж/д. До войны доставить зерно в порт стоило $6-7/тонну, а сейчас - $10-12/тонну. Ставка "Укрзализныци" за зерновоз - 4500 грн/сутки для экспортных перевозок и 2500 грн/сутки для внутренних перевозок. При таком тарифе вагонная составляющая в стоимости перевозки составляет $50 и $19 на тонну зерна в сутки. Добавьте услуги перегрузочного терминала – $15-30/тонну, хотя до войны это стоило $9-10/тонну. Суммарно стоимость для агрария за перевозку его груза по Украине составит $80-120/тонну, а для наших хозяйств - примерно $90-95/тонну от элеватора в порт. Стоимость логистики выросла в несколько раз.

Что касается автоперевозок, мы, как и большинство хозяйств, столкнулись с нехваткой зерновозов. Больше десятка собственных машин A.G.R. Group передал ВСУ. Относительно оставшихся, мы имеем возможность контролировать местонахождение нашего автотранспорта и выстраивать график его работы так, чтобы экспорт не останавливался ни на день.



- Уточните, что, куда, сколько экспортируете?

И. Ш: - Соя, рапс, ячмень, пшеница, кукуруза, подсолнечник, гречка - рассматриваем все возможные рынки сбыта продукции в страны ЕС, Турции, Египта, Непала. С начала полномасштабного вторжения мы вывезли почти 55 тыс. тонн. Наши партнеры из MK Merchants везут зерно через речпорты Измаила и Рени, отгружая в среднем 8-10 судов в месяц.



- Что будете сеять в наступившем году, планируете переход на масличные?

М. Х: - На следующий год планируем отказаться от выращивания кукурузы – будем сеять сою и подсолнечник. Выращивание кукурузы сейчас проблемное - цены на сушку и доработку высокие, а закупочные цены низкие. В 2023 планировали выращивать пшеницу и рапс, рассчитывали в сентябре сеять озимую пшеницу в сентябре, сразу после уборки подсолнечника. Но погода не разрешила выйти в поле, а в октябре сеять пшеницу поздно, пришлось от нее отказаться.



- ТМЦ уже смогли закупить?

И. Ш: - Нам пришлось отказаться от безводного аммиака, производство которого на 99% связано со страной-агрессором. Весной планируем внести на поля карбамид. Что касается азотного и фосфорно-калийного удобрений, то часть уже закупили.